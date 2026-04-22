Es una verdad incuestionable que en el tablero de ajedrez, la pieza más poderosa es la reina. Pero aún más tajante es que sin rey, no hay juego.

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Es por eso que, si las condiciones de la partida generan la posibilidad de una ventaja excepcional, da lo mismo sacrificar a un peón que a la dama, siempre y cuando garantice la supervivencia del rey y, eventualmente, su triunfo.

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En las últimas semanas la partida por el 2027 en San Luis Potosí, jugada por el gallardismo y el PVEM de un lado, y Morena y la Presidencia de la República, del otro lado, está escalando en fricciones.

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La política antinepotismo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está chocando de frente con el proyecto dinástico del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para dejar la gubernatura a su esposa, la senadora Ruth González Silva.

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Esta diferencia ya afectó a la presidenta en sus iniciativas antinepotismo y en la reforma electoral, en cuyos naufragios jugó un papel esencial la postura gallardista en San Luis, amplificada por los intereses de la dirigencia nacional del PVEM.

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Esto ya está generando enojo entre los guindas. La exigencia del Verde de 5 candidaturas estatales no cayó nada bien entre los senadores morenistas. Y voces afines en los medios, con conductos directos a la cúpula federal, ya exigen dar una lección a lo que ven una insolencia del verde, invitado a la mesa que se quiere quedar con el banquete completo.

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Si ese sentimiento escala, ¿hasta dónde estarán dispuestos el gallardismo y el PVEM a elevar la tensión?

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Cada punto que escala el desacuerdo hace más difícil mantener a González Silva como la carta principal del Verde.

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En ese sentido, el gallardismo ya detectó este riesgo... y olfateó, más que un peligro, una oportunidad.

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Como en el ajedrez, en la política hay fintas que esconden las intenciones reales. Y el gallardismo ya prepara una.

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Si sostener a Ruth González implica un peligro para la alianza con Morena, ¿qué ganaría el gallardismo en disipar, por decisión propia, esa amenaza? Mucho.

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Con esa lógica, ya se empieza a hablar de que el gallardismo prepara una celada a Morena y a la presidenta: estira la liga manteniendo el apoyo a la senadora, pero ya no pensando en concretar su candidatura, sino usándola como anzuelo y distracción.

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En el momento que lo considere propicio, se anularía la candidatura de González Silva, pero no sería gratis. El intercambio debería ser proporcional a la magnitud de esa ofrenda: sostener la alianza con Morena y reservando al gobernador el derecho de nombrar a su candidato, libre del pecado nepotista, pero que seguiría siendo un alfil gallardista, dispuesto a cubrir al rey en el séptimo año y extender su influencia más allá del sexenio.

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El gallardismo sacrificaría a su pieza más poderosa, pero ya demasiado desgastada, a cambio de la mantener la alianza, lo que le garantizaría el triunfo a un candidato nombrado en San Luis Potosí.

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Como en las partidas de ajedrez, en las trampas se necesitan dos, el que la arma y el que cae en ella.

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Ya se verá si Claudia Sheinbaum y Morena caen en la finta, sirviendo ella de garante un proyecto transexenal y los guindas, por segunda elección consecutiva, quedándose con las manos vacías en San Luis, o se den cuenta y la evaden.