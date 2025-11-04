logo pulso
BZRP y Daddy Yankee anuncian colaboración y desatan furor en redes

El regreso musical de Daddy Yankee se marca con una colaboración sorprendente

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 09:13 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Ha pasado casi un año desde la última vez que una "BZRP Music Session" puso al público a cantar. Sin embargo, para aquellos que pedían más música del argentino, la espera está a punto de terminar.

Esta tarde el también productor anunció su regreso a los estudios y ahora está a punto de estrenar un nuevo tema junto al mismísimo "rey del reggaetón", Daddy Yankee.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de "Biza", donde compartió una fotografía en la que aparece junto al intérprete de "Gasolina" y que desató la euforia entre los seguidores:

"Qué increíble", "Eso será leyenda", "Te amo Biza, qué increíble", "Volviste con todo", "Los 'Big Boss'", "Justo lo que necesitábamos", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta colaboración coincide con el fin del retiro musical de Yankee, y es que, tras una pausa de poco más de un año, volvió, pero ahora con un mensaje de fe. Incluso, durante la última entrega de los premios Billboard, estrenó el sencillo "Sonríele".

La "BZRP Music Session #0/66" se estrenará este miércoles 5 de noviembre y podrá ser escuchada en todas las plataformas digitales en punto de las 18:00 horas en México.

BZRP y Daddy Yankee anuncian colaboración y desatan furor en redes
