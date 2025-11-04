Mujer golpeó y corrió de casa a sus hijos

Oficiales de la Policía Municipal atendieron tres hechos de violencia familiar y un caso de maltrato infantil, en donde una mujer alcoholizada golpeaba a sus menores hijos de apenas doce y nueve años de edad.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por violencia familiar al agredir a sus parientes, además la madre de los menores enfrenta maltrato infantil.

El primer reporte se atendió en las calles San Fabián y San Bonifacio, en la colonia Juan Pablo, donde dos menores de 12 y 9 años, acudieron con los vecinos para solicitar ayuda, ya que su madre los había agredido, golpeado y los había echado de la vivienda.

Al intervenir, los agentes de la Policía Municipal, resguardaron a los menores y procedieron con la detención de Martina “N” de 47 años, señalada por violencia y maltrato infantil, quien resultó bajo el influjo del alcohol en la certificación médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, en la calle Hermatita del fraccionamiento Industrias, los agentes municipales acudieron al llamado de una mujer de 22 años, quien señaló a su hermano, José Isaac “N” de 27 años, de haberla golpeado tanto a ella como a su madre dentro de su vivienda.

Ante la solicitud de la parte afectada, los agentes municipales procedieron con la detención del sujeto.

La segunda intervención se registró en la calle Afrodita de la colonia Margarita Morán. Ahí, una mujer de 34 años solicitó el apoyo policial luego de haber sido agredida físicamente por su esposo, identificado como Ángel “N” de 33 años.

El tercer hecho se registró en el fraccionamiento Tecnológico, donde una mujer solicitó el apoyo policial tras ser agredida físicamente por su esposo, de nombre Diego Rafael “N” de 31 años.

La parte afectada manifestó temer por su integridad y solicitó la detención del agresor para poder proceder legalmente.

Finalmente, los implicados en estos hechos fueron presentados ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, donde se determinará su situación legal.