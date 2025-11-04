Llora Villa Hidalgo muerte de sus jóvenes

VILLA HIDALGO.- Habitantes del municipio de Villa Hidalgo, en especial de la comunidad de Peotillos, están consternados por la muerte de los seis jóvenes que se accidentaron en el camino al ejido 20 de Noviembre, en donde impactaron dos camionetas de frente la madrugada del domingo.

Al parecer los jóvenes regresaban de divertirse cuando se registró el hecho en el mencionado camino vecinal, a la altura de la avenida Libertad, en las afueras de la cabecera municipal de Villa Hidalgo.

Los ahora occisos fueron identificados como Ivonne y su hija Camila, otra joven de nombre Dulce Gámez y dos jóvenes más de nombres Eduardo Guillén Barrón y Maikol, así como Juan Johany Zamarripa Herrera de 29 años de edad.

Los cuatro primeros eran originarios de Peotillos, mientras que el último tenía su domicilio en La Sequedad, ambas comunidades pertenecientes a Villa Hidalgo.

Al conocer el hecho, el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente, destacando a Ivonne Reyes Reyna y su hija Camila Monserrat González Reyes, quienes eran hermanas y sobrinas de María Monserrat Reyes Reyna, empleada del municipio.

También se expresó condolencias a las familias de los demás, de apellidos Gámez Márquez, Guillén Barrón y Zamarripa Herrera.

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de la comunidad de Peotillos también se pronunció al respecto y envió condolencias a los familiares de los fallecidos.

En solidaridad, un bar ubicado a un costado del jardín principal también canceló un evento programado para la noche del domingo.

Las víctimas del accidente serían veladas y sepultadas por separado de acuerdo a las necesidades y recursos de cada familia, que ha tenido que pasar por los trámites legales ante la Fiscalía General del Estado como el reconocimiento y reclamo de los cuerpos.