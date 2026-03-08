Cantantes se pronuncian por el 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, 8 de marzo, se conmemora el

, por lo que varias famosas, como es el caso de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

alzan lay, si bien, cada una ha enfrentado una lucha distinta, las une el poder de convocar a otras mujeres a seguir caminando en búsqueda de laLas famosas han recurrido a suspara enviar una sus seguidoras;Pese a que, en la actualidad, la carrera de las tres cantantes está precedida por una trayectoria exitosa, en su momento, tuvieron que enfrentar varios, algunos relacionados con la forma en que se conducía lay, otros, en el aspecto personal.y la escena de rock que no creía en ellaEn el caso de, líder dey los eléctricos, habló de las dificultades que supuso para ella hacerse de un lugar en lacuando, en esa época, era muy mal visto que unase dedicara a ese género."El poder de que tenemos las mujeres es infinito, no ha sido fácil que creyeran en mí desde mis inicios, en mi, como si sólo por el hecho de serme invalidara en automático para el rock, por eso celebro ser", escribió.La cantante, además, realizó una cosgina en contra de violencia; también celebró a susque, como ella, resisten, a los estimgas que, todavía hoy, mantienen sesgada a la escena.se une a la conmemoración del 8Menvió unaque no sólo connota, sino que expone como unapuede atravesar momentos vulnerables y, sin importar las vicisitudes, encuentra la forma de salir adelante."Detrás de unapoderosa, se encuentra ella mismacontra todo cada día", escribió, junto con un corazón de color violeta.Con temas como "", publicada en 2025, la cantante dio a conocer que se trataba de una, en la que plasmaba gran parte de losque la han rodeado y que, de forma errática, le han dado una imagen que no se le parece nada a su verdadera personalidad.aboga por lallamó la atención cuando, en agosto de 2025, lanzó "", una canción dedicada al padre de sus dos hijos que, si bien, como ella misma ha reconocido, se hace presente en actividades -y en un-, no asume laque le corresponde.Y, este 8 de marzo, la exOV7 ha recurrido a recordar que, según datos de la, es más delde mujeres quienes sacan adelante a sus hijos, sin el apoyo de la figura paterna."Yo, en lo personal, es un día que siempre alzo lay, en este caso, con más razón, porque compuse esta canción Escribí una canción que se llama '' y, aunque es una cumbia y puede parecer divertida..., en realidad, habla de algo muy serio".