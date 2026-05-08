CANTARÁ ´DAI DAI´

BOGOTÁ.- La composición ´Dai Dai´, de la cantante colombiana Shakira, será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve video publicado en sus redes sociales y que será lanzado el 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de ´Dai Dai´.

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón ´Trionda´, oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de ´Dai Dai´ con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el ´Trionda´ de Norteamérica 2026.

El ´Waka Waka´ (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con ´La La La´, mientras que su éxito ´Hips Don´t Lie? fue sensación en 2006, en Alemania.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready" ("Estamos listos").