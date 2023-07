Captan a Drake Bell en taquería de CDMX y se viraliza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- A Drake Bell le encanta México y la comida mexicana, y es que no hay quien se resista a su sazón. Prueba de ello fue que el cantante fue captado en una famosa taquería de Ciudad de México en días recientes.

A través de redes sociales una usuaria compartió una fotografía donde se observa al cantante en el mostrador de la famosa taquería Orinoco. La imagen fue captada el pasado 27 de julio, cuando el intérprete de Hollywood Girl vestía una camisa obscura con puntos blancos.

"Bonita noche de museos con mi novio. Plot Twist fuimos a Orinoco y nos encontramos a Drake Bell (mi novio no podía creerlo)", se lee en la publicación de la usuaria @ariatpf. Aunque se desconoce en qué sucursal fue captado el cantante.

Fue el pasado 26 de julio cuando el propio Drake Bell anunció a través de su cuenta de Instagram que ya estaba en México, donde ofrece un par de conciertos como parte de su gira "Non Stop Flight Tour".

Aunque parece que no es el único momento en que se ha aventurado en la gastronomía mexicana. En redes sociales una segunda usuaria de Twitter compartió otra fotografía posando con Bell en otra taquería durante la madrugada.

La exestrella de "Drake & Josh" tuvo actividad este fin de semana en la Ciudad de México. Fue a través de las historias de su cuenta de Twitter que compartió un par de publicaciones que documentaron las presentaciones que dio.

Este lunes 31 de julio, el cantante estará firmando boletos para su próximo concierto del 11 de agosto en el Auditorio BlackBerry.

¿Cuáles son las próximas fechas del Non-Stop Flight Tour?

-10 de agosto: se presentará en Sala Fórum en Puebla

-11 agosto: Auditorio BlackBerry en Ciudad de México

-18 de agosto: Teatro de la Ciudad, Querétaro

-19 de agosto: C3 Stage, Guadalajara

-25 agosto: Cine Curto, Mexicali

-26 agosto: Auditorio Río 70, en Monterrey