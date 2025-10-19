logo pulso
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Cardi B emociona al público al cantar Quién como tú en concierto de Ana Gabriel

Ana Gabriel y Cardi B comparten un momento musical único en el tour Claro de Luna

Por El Universal

Octubre 19, 2025 06:17 p.m.
Cardi B emociona al público al cantar Quién como tú en concierto de Ana Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Cardi B fue una de las asistentes al último concierto que ofreció Ana Gabriel, durante el paso de la sinaloense por Estados Unidos. La cantante de hip-hop sorprendió no sólo por presenciar el espectáculo desde primera fila, sino porque conocía perfectamente las letras de la mayoría de las canciones.

Las celebraciones por el cumpleaños 33 de la cantante estadounidense no terminan.

Después de recibir con gratitud su aniversario (el pasado 11 de octubre), en la espera de su cuarto hijo, Cardi -a muy poco de dar a luz- no perdió la oportunidad de asistir al "Claro de Luna", el tour que ha llevado a Ana Gabriel a visitar toda la República Mexicana y gran parte de Centro América.

Desde el 28 de agosto, la oriunda de Guamúchil, Sinaloa, ha visitado diferentes ciudades de EU y, este sábado, tocó el turno de Belmont, Nueva York, donde reunió alrededor de 18 mil personas, las cuales se concentraron en el interior del UBS Arena.

Una de las personas que se encontraban en el público era Cardi B y, aunque su presencia, causó sorpresa, también es bien sabido que la cantante tiene origenes latinos; su padre, Carlos Alman, es de República Dominicana, mientras que su madre, Clara Almánzar es originaria de Trinidad y Tobago, motivo por el que está familiarizada con la música en habla hispana.

Por ello, el mayor asombro no tuvo que ver con lo bien que hablaba el español, ya que la cantante ha contado, en diversas ocasiones, que el español fue su primer idioma, sino por

Cardi compartió varios videos cantando algunos de los temas que formaron parte del repertorio de la cantante, mismos que interpretaba con gran sentimiento, como el resto del público que se pude apreciar en el clip y que se encontraba sólo a unos asientos de la famosa cantante.

Entre las canciones que entonó se encuentran "Es demasiado tarde", "No te hago falta", "¿Quién como tú?", ¡Ay, amor!".

Acompañado de sus videos, Cardi escribió frases como "Viva México" y "I love mexican music".

La cantante de "I like it" no fue la única que disfrutó del espectáculo y que reconoció la gran presencia que Ana Gabriel tiene en el escenario, pues los comentarios, en redes sociales, de otros de los asistentes son muy positivos.

Cardi B emociona al público al cantar Quién como tú en concierto de Ana Gabriel
Cardi B emociona al público al cantar Quién como tú en concierto de Ana Gabriel

Cardi B emociona al público al cantar Quién como tú en concierto de Ana Gabriel

Ana Gabriel y Cardi B comparten un momento musical único en el tour Claro de Luna

