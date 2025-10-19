Chofer atropella a dos ladrones, uno es detenido

Un supuesto asaltante que atracó a un chofer de plataforma, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de la capital que le aseguraron una pistola de plástico que utilizaban para amagar a las víctimas y quitarles sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte, fue en la calle Aviación Mexicana de la colonia Los Álamos, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta urbana interceptaron al conductor de plataforma para despojarlo de sus pertenencias, amenazando con un arma de fuego.

Tras cometer el robo, ambos sujetos abordaron la motocicleta pero el conductor de plataforma los chocó haciendo que perdieran el equilibrio, cayendo uno de los asaltantes al suelo.

Enseguida, se solicitó la presencia policial, encontrando al presunto implicado en posesión de una réplica de arma de fuego, y ante el señalamiento del delito de robo fue detenido.

Los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado de José Fernando “N” de 21 años, para determinar su situación legal acusado del delito de robo con violencia. Asimismo, se determinó que la pistola de plástico era utilizada por el sujeto para amenazar a las víctimas y apoderarse de sus pertenencias y por ahora se espera que delate a su cómplice para que también sea detenido.