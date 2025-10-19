logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chofer atropella a dos ladrones, uno es detenido

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Chofer atropella a dos ladrones, uno es detenido

Un supuesto asaltante que atracó a un chofer de plataforma, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de la capital que le aseguraron una pistola de plástico que utilizaban para amagar a las víctimas y quitarles sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte, fue en la calle Aviación Mexicana de la colonia Los Álamos, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta urbana interceptaron al conductor de plataforma para despojarlo de sus pertenencias, amenazando con un arma de fuego.

Tras cometer el robo, ambos sujetos abordaron la motocicleta pero el conductor de plataforma los chocó haciendo que perdieran el equilibrio, cayendo uno de los asaltantes al suelo.

Enseguida, se solicitó la presencia policial, encontrando al presunto implicado en posesión de una réplica de arma de fuego, y ante el señalamiento del delito de robo fue detenido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado de José Fernando “N” de 21 años, para determinar su situación legal acusado del delito de robo con violencia. Asimismo, se determinó que la pistola de plástico era utilizada por el sujeto para amenazar a las víctimas y apoderarse de sus pertenencias y por ahora se espera que delate a su cómplice para que también sea detenido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock
Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

SLP

Redacción

Se desplazaban en camioneta por la carretera a Matehuala, a la altura del km 149

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández
Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

SLP

Redacción

Hampones usaban taxi para transportar cristal
Hampones usaban taxi para transportar cristal

Hampones usaban taxi para transportar cristal

SLP

Redacción

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen
Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

SLP

Redacción