logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hampones usaban taxi para transportar cristal

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Hampones usaban taxi para transportar cristal

En una intervención derivada de recorridos de prevención, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres que habían solicitado el servicio de un taxi para transportar droga pero el mismo chofer los delató, esto en la colonia Praderas del Maurel.

Cuando los agentes circulaban sobre la avenida Jesús Yurén, en la colonia mencionada, notaron que el chofer de un taxi les pidió detenerse y descendió de la unidad, para después señalar a dos sujetos que llevaba como pasajeros, quienes al notar la presencia de la autoridad le pedían que acelerara.

Los policías se acercaron a los sujetos y, después de entrevistarlos, se identificaron como César “N” y Daniel “N”, ambos de 24 años, localizándoles en el asiento del transporte una mochila que contenía en su interior 15 dosis de “cristal”.

Enseguida se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, asegurando las bolsas con la sustancia mencionada, así como el vehículo y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock
Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

SLP

Redacción

Se desplazaban en camioneta por la carretera a Matehuala, a la altura del km 149

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández
Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

SLP

Redacción

Hampones usaban taxi para transportar cristal
Hampones usaban taxi para transportar cristal

Hampones usaban taxi para transportar cristal

SLP

Redacción

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen
Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

SLP

Redacción