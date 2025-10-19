Hampones usaban taxi para transportar cristal

En una intervención derivada de recorridos de prevención, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres que habían solicitado el servicio de un taxi para transportar droga pero el mismo chofer los delató, esto en la colonia Praderas del Maurel.

Cuando los agentes circulaban sobre la avenida Jesús Yurén, en la colonia mencionada, notaron que el chofer de un taxi les pidió detenerse y descendió de la unidad, para después señalar a dos sujetos que llevaba como pasajeros, quienes al notar la presencia de la autoridad le pedían que acelerara.

Los policías se acercaron a los sujetos y, después de entrevistarlos, se identificaron como César “N” y Daniel “N”, ambos de 24 años, localizándoles en el asiento del transporte una mochila que contenía en su interior 15 dosis de “cristal”.

Enseguida se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, asegurando las bolsas con la sustancia mencionada, así como el vehículo y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

