Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

MATEHUALA.- La noche del viernes, en el kilometro 149 de la carretera ‘57, una camioneta se salió del camino y se volcó dando varias volteretas, lamentablemente tres hombres y una mujer perdieron la vida, eran integrantes de la banda de rock ADN Rockmantic Band, originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron cuando el chofer de la camioneta en que viajaban, perdió el control en el kilómetro 149 de la carretera ‘57, y la unidad volcándose dando varias volteretas para quedar fuera de la cinta asfáltica destrozada por completo.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja de Matehuala, quienes trasladaron a tres personas a un hospital para recibir atención medica especializada, pero por desgracia cuatro más ya habían perdido la vida, se trataba de tres hombres y una mujer, integrantes de la banda referida.

Al lugar también acudieron los elementos de Bomberos de Matehuala, quienes apoyaron para rescatar el cuerpo de la mujer que estaba prensado dentro de la camioneta. Los integrantes de la banda de Rock ADN Rockmantic Band, fueron identificados como Max Sepúlveda, Emanuel Mane Molina, Mario Cabe Velázquez y la profesora Jovana Rodríguez.

En su página oficial, la banda de rock dio un comunicado de la noticia lamentando la muerte de sus compañeros y sus redes sociales se inundaron de condolencias hacia la familia y amigos de los fallecidos.