Muere un matrimonio en accidente carretero

MATEHUALA.- Fatal accidente ocurrió la mañana del sábado en la carretera federal ‘57, en el tramo El Huizache-Matehuala, donde un tráiler chocó contra una camioneta tipo pick up, lamentablemente falleció un matrimonio que viajaba en la camioneta y al lugar acudieron corporaciones de auxilio como la Guardia Nacional para prestar ayuda.

Los hechos se presentaron la mañana de este sábado en el kilómetro 110, en la comunidad de El Huizache, donde un tráiler terminó impactando a la camioneta tipo pick up, la cual debido al fuerte golpe salió de la cinta asfáltica y quedó completamente destrozada.

Los testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a los números de emergencia para reportar el siniestro ya que la camioneta estaba en pérdida total y en el interior se observaba un hombre y una mujer que estaban lesionados.

Al lugar acudieron los elementos de la Guardia Nacional quienes acordonaron el área y pidieron apoyo de las corporaciones de emergencia para tratar de rescatar a los ocupantes de la camioneta. Al llegar al sitio, los elementos de la Cruz Roja de Matehuala atendieron al hombre y a la mujer, determinando que ya estaban sin vida a consecuencia de los fuertes golpes que presentaban, además estaban prensados en el vehículo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Matehuala utilizaron pinzas hidráulica para trozar la carrocería de la cabina de la camioneta y de esta forma rescatar los cuerpos de las personas sin vida.

Lamentablemente, como siempre pasa en este tipo de accidentes, los pobladores llegaron para robar la carga del tráiler sin importarles que hubiera personas fallecidas y aún ante la presencia de las corporaciones de ayuda

Los cuerpos de las víctimas fueron enviados al Servicio Médico Legista de Matehuala, en donde serían entregados a los familiares para que les dieran la sepultura correspondiente y por ahora se ignora si el chofer del tráiler fue detenido o se retiró del sitio tras el accidente.