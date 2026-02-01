Carín León se lleva el Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El cantante Carín León volvió a poner el nombre de la música mexicana en alto. Y es que, esta tarde, el originario de Hermosillo, Sonora, se convirtió en uno de los ganadores de los Premios Grammy 2026.

El intérprete de "Primera cita" logró llevarse a casa el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, por su disco "Palabra de To's (seca)".

León se impuso a otras grandes estrellas como Fuerza Regida, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Paola Jara, quienes competían en la misma terna.

Tras darse a conocer la noticia, el intérprete hizo uso de sus redes sociales para agradecer el reconocimiento, mismo que dedicó a su familia, equipo de trabajo y fans:

"Gracias a mi familia, que siempre estuvo firme; a mi equipo, que ha caminado a mi lado en las buenas y en las duras; y sobre todo al público, que canta estas canciones como si fueran suyas", escribió.

Por último, se dijo orgulloso de sus raíces y aseguró que la nuestra música vive su mejor momento: "La música mexicana está más viva que nunca y hoy nos toca celebrarla en grande. De corazón: gracias y que siga sonando la música de México".

Esta es la segunda victoria de Carín León en los Grammy. El primero llegó en noviembre, cuando "Palabra de To´s" se impuso en la misma categoría durante los Latin Grammy 2025, ceremonia en la que también fue nominado a Álbum del Año.

Este reconocimiento marca el inicio de uno de los años más importantes en la carrera del artista. En marzo llevará a Hermosillo La Cura Fest, creado por él mismo, con un cartel que incluye a Alejandro Sanz. Mientras que en septiembre próximo se convertirá en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.