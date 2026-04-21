Carlos Baute se justifica tras polémica frase contra Delcy Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-

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cuando este sábado se unió a la frase que miles de opositores del gobierno de Delcy Rodríguez pronunciaron en una, debido a que ha sido condenado no sólo por integrantes del chavismo, sino por usuarios en redes que lo acusan por alentar al racismo." fue la frase que expresó repetidamente, cuando el cantante, de origen venezolano, se encontraba frente de miles de sus conciudadanos que residen en Madrid, donde, este fin de semana, se realizó una manifestación encabezada por la líder de la oposición María Corina Machado.La reacción de su actuar ha sido muy negativa y considerado como un proceder "" y "denigrante", como han denunciado, integrante del Programa para la Convivencia y la Paz, en Venezuela.Tras estos efectos, fue el propioque recurrió a suspara aclarar que, si repitió la frase que era expresada por las personas presentes en la manifestación, fue debido a la, impulsada por años de impotencia, debido a las decisiones políticas que mantiene a su país en un estado dictatorial."Fue un, devenezolano, la energía fue brutal y, en el medio de todo eso, mientras yo cantaba, hablaba e interactuaba con el público, miles y miles de personas comenzaron a hacer cánticos, en los que yo me sumé, me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo. Señores... son muchos, de frustración de no tener libertar", argumentó.El intérprete de "" reconoció que, pese a estardel "rodrigato", como Machado describe lade los hermanos Rodríguez, sabe que el uso de expresiones peyorativas no es la solución ni suma a la causa por la que lucha; negó, categóricamente, ser una persona racista."Están diciendo que yo soy racista, por favor... crecí en una familia venezolana, siempre he defendido esos valores, he estadode las injusticias, por eso quiero ser muy claro y determinante, no soy una persona racista, ni creo en el insulto como camino, en un momento puntual, como lo sucedido, no define quién soy, ni lo que he construido a lo largo de toda mi vida".Sin perder de vista, el daño que pudo causar,pidió disculpas: "Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo, pero, señores... no le den vuelta a la tortilla, lo más importante es que sigamos enfocados en lo que verdaderamente importa, que es Venezuela,y la democracia que nuestro país se merece".