Cómo limpiar los poros tapados de la cara
La limpieza diaria con productos adecuados y exfoliación ayuda a prevenir la obstrucción de poros en piel grasa.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Losporos tapados son uno de los problemas más comunes de la piel, y ocasionan que luzca opaca, que adquiera una textura irregular y hasta la hace vulnerable a sufrir brotes de acné
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
.
Mantenerlos limpios no sólo mejora su aspecto, sino que también sirve para prevenir afecciones como foliculitis, quistes sebáceos y comedones. Te decimos cómo lograrlo.
¿Por qué se tapan los poros de la cara?
De acuerdo con un artículo de Medicover Hospitals, los poros se encargan de liberar aceites naturales y sudor, ayudando a mantener la piel fresca, hidratada y libre de ciertas toxinas que se acumulan en el organismo.
Sin embargo, cuando se bloquean por la acumulación de grasa, suciedad, células muertas o bacterias, provocan signos como la aparición de puntos negros, puntos blancos y hasta brotes de acné. Principalmente, esto sucede en zonas como alrededor de la nariz, frente y barbilla.
Además, los expertos en dermatología de La Roche-Posay señalan que las pieles grasas y mixtas son más propensas a presentar poros tapados, ello debido a la mayor actividad de las glándulas sebáceas.
Así, el exceso de sebo, combinado con impurezas y células muertas, hace que estos pequeños orificios se obstruyan.
Según los especialistas, existen otros factores que influyen en este problema como la genética, el envejecimiento, el clima y el uso de productos inadecuados para cada tipo de piel: por ejemplo, usar productos grasosos en las pieles oleosas, o demasiado mantequillosos en los cutis secos.
Los poros tapados son una característica natural e inevitable, pero sí pueden minimizarse con una rutina de skincare adecuada.
¿Cómo evitar los poros tapados en la cara?
La limpieza diaria, tanto en la mañana como en la noche, es indispensable para evitar los poros tapados.
Por lo anterior, en primer lugar, el blog de Nivea recomienda utilizar un gel limpiador formulado para pieles con tendencia a imperfecciones, puesto que suele contener ingredientes como ácido salicílico, sal marina o niacinamida.
En conjunto, dichos compuestos pueden eliminar el exceso de grasa y limpiar los poros sin resecar la piel.
Después de limpiar el rostro, se debe realizar una exfoliación física entre dos y tres veces por semana, siempre por la noche, para eliminar las células muertas que obstruyen los poros.
También sugiere el uso de exfoliantes químicos (igual por la noche), aunque advierte que deben evitarse en pieles sensibles o usarse bajo la supervisión de un experto.
En caso de usar maquillaje, el primer paso debe ser retirarlo con agua micelar; este producto permite eliminar las impurezas del ambiente, el protector solar y residuos acumulados durante el día sin necesidad de tallar la piel.
Por su parte, Eucerin recomienda el uso de vapor facial como complemento. Se debe colocar el rostro sobre un recipiente con agua caliente durante aproximadamente 10 minutos —a una distancia segura para evitar quemaduras— , ya que esto ayuda a abrir los poros; después de este proceso, es importante limpiar correctamente la cara.
Eucerin señala que una alimentación basada en grasas saturadas, azúcares y harinas refinadas favorecen la producción excesiva de grasa y, por lo tanto, se llegan a tapar los poros.
Por ello, recomienda que se lleve un plan alimenticio equilibrado, que incluya frutas, verduras, proteínas y cereales integrales; y evitar alimentos muy procesados.
Asimismo, mantener buenos hábitos como dormir entre 7 y 8 horas, reducir el estrés, evitar el consumo de alcohol y cigarro, y beber suficiente agua al día (alrededor de 2 litros) puede ayudar a disminuir la obstrucción de los poros y, además, mejorar la apariencia general de la piel.
Recuerda que no debes dejar de usar diariamente protector solar; lo ideal es elegir uno de amplio espectro y de textura ligera que no obstruya los poros y que proteja la piel.
Con estas recomendaciones, es posible eliminar los poros tapados, lo que ayudará mejorar la textura de la piel y lograr una cara más limpia y saludable.
no te pierdas estas noticias
Cómo limpiar los poros tapados de la cara
SLP
El Universal
La limpieza diaria con productos adecuados y exfoliación ayuda a prevenir la obstrucción de poros en piel grasa.
El reto de John Ternus al suceder a Tim Cook al frente de Apple
SLP
AP
El nuevo CEO deberá impulsar la estrategia de inteligencia artificial y manejar desafíos globales.
7 de cada 10 personas están a favor de eutanasia en México
SLP
El Universal
Dicha legislación es impulsada por la activista y paciente Samara Martínez