Cómo limpiar los poros tapados de la cara

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Los

son uno de los problemas más comunes de la piel, y ocasionan que luzca opaca, que adquiera una textura irregular y hasta la hace vulnerable a sufrir

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Mantenerlos limpios no sólo mejora su aspecto, sino que también sirve paracomo foliculitis, quistes sebáceos y. Te decimos cómo lograrlo.¿Por qué se tapan losDe acuerdo con un artículo de, los poros se encargan de liberar aceites naturales y sudor, ayudando a mantener la piel fresca, hidratada y libre de ciertas toxinas que se acumulan en el organismo.Sin embargo, cuando se bloquean por la acumulación de grasa, suciedad, células muertas o bacterias, provocan signos como la aparición de puntos negros, puntos blancos y hasta. Principalmente, esto sucede en zonas como alrededor de la nariz, frente y barbilla.Además, los expertos en dermatología deseñalan que lasy mixtas son más propensas a presentar, ello debido a la mayor actividad de lasAsí, el, combinado cony células muertas, hace que estos pequeños orificios se obstruyan.Según los especialistas, existen otros factores que influyen en este problema como la, el envejecimiento, el clima y el uso depara cada tipo de piel: por ejemplo, usar productos grasosos en las pieles oleosas, o demasiado mantequillosos en los cutis secos.Losson unae inevitable, pero sí pueden minimizarse con una rutina de skincare adecuada.¿Cómo evitar losen la cara?La, tanto en la mañana como en la noche, es indispensable para evitar losPor lo anterior, en primer lugar, elrecomienda utilizar unformulado para pieles con tendencia a imperfecciones, puesto que suele contener ingredientes como, sal marina o niacinamida.En conjunto, dichos compuestos pueden eliminar el exceso de grasa y limpiar los porosla piel.Después de limpiar el rostro, se debe realizar unaentre dos y tres veces por semana, siempre por la noche, para eliminar las células muertas que obstruyen los poros.También sugiere el uso de(igual por la noche), aunque advierte que deben evitarse eno usarse bajo la supervisión de un experto.En caso de usar maquillaje, el primer paso debe ser retirarlo con; este producto permite eliminar lasdel ambiente, ely residuos acumulados durante el día sin necesidad de tallar la piel.Por su parte,recomienda el uso decomo complemento. Se debe colocar el rostro sobre un recipiente condurante aproximadamente 10 minutos —a una distancia segura para— , ya que esto ayuda a abrir los poros; después de este proceso, es importantela cara.señala que unabasada en, azúcares y harinas refinadas favorecen la producción excesiva de grasa y, por lo tanto, se llegan a tapar los poros.Por ello, recomienda que se lleve unequilibrado, que incluya frutas, verduras, proteínas y cereales integrales; y evitar alimentos muy procesados.Asimismo, mantenercomo dormir entre 7 y 8 horas, reducir el estrés, evitar el consumo de alcohol y cigarro, y beber suficiente agua al día (alrededor de 2 litros) puede ayudar a disminuir la obstrucción de los poros y, además, mejorar la apariencia general de la piel.Recuerda que no debes dejar de usar diariamente; lo ideal es elegir uno dey deque no obstruya los poros y que proteja la piel.Con estas recomendaciones, es posible eliminar los, lo que ayudará mejorar la textura de la piel y lograr una cara más limpia y saludable.