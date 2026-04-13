Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez por viajar en ambulancia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Tras las fuertes críticas que recibió la cantante

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para asistir a lade, el propio cantante salió ende su amiga.Lasurgió en marzo pasado, cuando la intérprete de "Creo en mí" publicó en sus redes sociales unsobre la travesía que realizó para llegar a Huamantla; y es que, en las imágenes se le puede ver viajando en unaprivada y con la sirena encendida.Lospor parte de losno tardaron en llegar; sin embargo, Jiménez explicó posteriormente que la decisión estuvo relacionada con un, luego de ser diagnosticada conAhora, el exacadémico respaldó la versión de la española y hasta pidió al público que considerara elantes de emitir juicios."Cuando hay una razón lógica, después cuando ya había una, pues ahí la gente sabrá qué hacer; pero obviamente había. Qué bueno que ella explicó lo que pasaba", dijo encon el programa "Venga la alegría".Sin embargo, el intérprete también aclaró que no estaba al tanto del vehículo que su amiga utilizaría para viajar, aunque afirmó que lade dejó un gran"Yo la invité. Yo no sé en qué iba a llegar cada uno (de los invitados), pero a veces pasan estas cosas y de todo se aprende, ¿no?. Ahí también para que todos aprendamos qué es lo que tenemos que hacer y qué no", agregó.Aunque se dijo que laque utilizó Natalia podría ser; incluso, deshabilitada, hasta el momento se desconoce si esto ya haya ocurrido, lo que sí es cierto es que loscontinúan:"Si fueron razones médicas mejor se hubiera ido a un hospital y no a una fiesta", "No defiendas lo indefendible", "Lano es una urgencia médica", "¡Lase usa en emergencias! No por tener", escribieron algunos