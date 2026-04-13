Samuel García presenta "Ponte Nuevo, Ponte Mundial"

MONTERREY, NL., abril 13 (EL UNIVERSAL).- El gobernador

, junto con la titular de Amar a Nuevo León,

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, presentó este lunes la séptima alineación del programa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", a 60 días del arranque del Mundial de Futbol, con el objetivo de fortalecer la preparación urbana, social y económica del estado mediante la participación conjunta de empresas, instituciones y gobierno.En un comunicado, se dio a conocer que esta nueva integración está conformada pore instituciones que se suman a lasrumbo a la, ampliando el alcance de un proyecto que busca mejorar el entorno en distintos rubros de cara a la llegada de visitantes.Entre los participantes de esta séptima alineación se encuentran el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (), FINSA, Daltile, Edel Ascensores, la(UDEM), Harmon Hall,, Unilever, Metalsa y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Nuevo León.Acompañado por, secretaria de Economía, y, secretario de Participación Ciudadana, el mandatario estatal destacó que la preparación para el Mundial contempla la llegada de equipamiento, el fortalecimiento de la seguridad y avances en infraestructura, incluyendo nuevas unidades de transporte y obras en líneas del Metro.Asimismo, se detalló que las empresas participantes colaboran en tareas como, mantenimiento de espacios públicos,, limpieza urbana, intervención de zonas bajo puentes y apoyo a, como el área materno infantil.señaló que ya sonlas que forman parte de esta iniciativa, subrayando que eles clave para generar condiciones óptimas en el estado previo al evento internacional.También se expuso que la estrategia contempla generar uny hospitalario que permita recibir a visitantes de distintas nacionalidades, con la intención de proyectar unadel estado tanto en infraestructura como enPor su parte,, directora general de, en representación del sector empresarial, destacó que el proyecto articula la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, con el propósito de impulsar mejoras en espacios públicos, fortalecer comunidades y detonar oportunidades económicas a partir de: mejora urbana, económica y social.