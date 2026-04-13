Abren votación para elegir nombre de jirafa bebé
El Centro de Conservación San Juan de Aragón coordina la votación para nombrar al animal.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La Ciudad de México tiene un nuevo inquilino: un ejemplar de jirafa que nació a finales del año pasado en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón, al que se le busca nombre.
A partir de este lunes 13 de abril y hasta el sábado 18, los capitalinos podrán votar por el nombre de su preferencia a través de la siguiente liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIbPoTC39DPUeNqIfjicgaemfQcvrrvePlsLV_r4sUFjxFsQ/viewform
Se trata de un pequeño macho de jirafa reticulada que nació en octubre de 2025. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, este es un espécimen muy especial, ya que cuando nació, su mamá lo rechazó, lo que puso en riesgo su vida.
No obstante, se activó un protocolo de cuidados permanentes por parte de un equipo especializado, con lo que el pequeño salió adelante y ahora está sano y feliz.
Propuestas de nombre para la nueva jirafa bebé:
Gabo (es el nombre favorito de sus cuidadores)
Amari (´fuerza´ en yoruba)
Kofi (´nacido en viernes´ en akan)
Faraji (´consuelo´ en suajili)
Enzi (´poderoso´ en suajili)
Akili (´inteligencia´ en suajili)
Senzo (´hecho´ o ´acción´ en zulú)
Abay (´grande´ en amárico)
Beekan (´famoso´ en oromo)
Ayyur (´luna´ en bereber)
Recuerda que sólo puedes llenar una vez el formulario, así que considera bien tu respuesta.
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