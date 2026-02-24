logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Carlos Rivera responde a video viral de gemelos invidentes

Los gemelos 'Los repetidos' agradecieron el apoyo que les permitió cantar con Carlos Rivera.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 03:24 p.m.
A
Carlos Rivera responde a video viral de gemelos invidentes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

Carlos Rivera
quedó cautivado con la voz de los gemelos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Rodrigo y David cuando los escuchó cantar a través de un video que se hizo viral en TikTok, el cantante respondió a la solicitud de los niños invidentes que a través de un video expresaron su deseo de conocer al cantante.
En dicho material, donde cantar el tema de Rivera, "Si te vas", el cantante elogió su manera de cantar y externó que también quería conocerlos; previo a su show en Querétaro se dio en encuentro entre el intérprete y los menores que se hacen llamar en redes "Los repetidos".
En sus redes muestran su talento musical cantando y tocando instrumentos; el video en el que conocen a Carlos Rivera también se hizo viral, así como el emotivo momento en el que Rivera invita a los gemelos a subir al escenario para que canten juntos "Si te vas".
El momento fue muy emotivo, y varias personas no pudieron contener las lágrimas.
"En tiempos de caos, esto es un abrazo al corazón...", escribió Rivera, quien cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram.
El gesto del cantante no pasó desapercibido en redes, donde aplaudieron que haya cantado con los gemelos, quienes se mostraron nerviosos previo a conocer a Rivera, pero que sobre el escenario sorprendieron por su seguridad y talento.
"Los repetidos" compartieron la emoción que les causó conocer a Carlos Rivera, a quien definieron como una excelente persona y un excelente artista y agradecieron a la gente por hacer viral su video y que de esta manera Carlos Rivera se pudiera poner en contacto con ellos.
"Somos testigos que las cosas pasan cuando te las propones, siempre acompañadas de dedicación y constancia, nada es suerte, ni casualidad. Pudimos acompañar en el escenario a Carlos Rivera, excelente persona y excelente artista, pronto les compartiremos absolutamente todo, gracias a quienes compartieron nuestro video, que aparte ya lleva más de 300 mil visitas", se lee.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos Rivera responde a video viral de gemelos invidentes
Carlos Rivera responde a video viral de gemelos invidentes

Carlos Rivera responde a video viral de gemelos invidentes

SLP

El Universal

Los gemelos 'Los repetidos' agradecieron el apoyo que les permitió cantar con Carlos Rivera.

Danna muestra nueva imagen en Vogue México
Danna muestra nueva imagen en Vogue México

Danna muestra nueva imagen en Vogue México

SLP

El Universal

La portada de Vogue México 2026 resalta la transición de Danna hacia una imagen más depurada y moderna.

Peso Pluma enfrenta críticas por silencio tras muerte de El Mencho
Peso Pluma enfrenta críticas por silencio tras muerte de El Mencho

Peso Pluma enfrenta críticas por silencio tras muerte de El Mencho

SLP

El Universal

El cantante de corridos tumbados es señalado por no pronunciarse tras la muerte del líder del CJNG y por letras relacionadas con narcotráfico.

Concierto gratuito de Shakira en Zócalo provocará cierres viales
Concierto gratuito de Shakira en Zócalo provocará cierres viales

Concierto gratuito de Shakira en Zócalo provocará cierres viales

SLP

El Universal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda anticipar traslados y consultar alternativas viales oficiales.