Abuso registral > Escándalo en Rioverde

Resulta muy molesto para el ciudadano enfrentar complicaciones en los trámites que debe realizar. El disgusto se dispara cuando, como agravante, debe enfrentar un cobro oneroso a causa de ese yerro.

lll

Es lo que pasa en la Dirección del Registro Civil que cobra cerca de 800 pesos por la corrección de errores en actas de los diversos trámites que gestiona, principalmente las actas de nacimiento.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Siendo virtualmente la base para realizar los demás trámites y por la prisa por completarlos, los usuarios frecuentemente optan por pagar esas cuotas.

lll

La frecuencia con que se cometen estos errores en el Registro Civil luce sospechosa cuando se conoce el dato de su acumulación: casi doce mil trámites el año pasado lo que, teniendo en cuenta la tarifa de corrección, genera un jugoso ingreso, que superó los 8.5 millones de pesos.

lll

Como si en esa dependencia entendiera que esos errores le significaran una fuente de ingresos segura.

lll

La Secretaría General del Gobierno debería echar un ojo a la dependencia para revisar esa tendencia que es bastante onerosa para el ciudadano.

lll

Muy tarde, el gobierno federal reparó el condenable mutismo en el que cayó el domingo pasado, cuando en una de las jornadas más violentas de la historia reciente, la violencia irrumpió en una parte importante del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera.

lll

La identificación oficial de los restos de la cabeza del CJNG, el alto número de policías caídos en la acción y la paulatina recuperación de algunas de las actividades de la población.

lll

Desde luego que la caída del capo michoacano es una victoria para las autoridades, pero ese vacío de información que dejó en el desamparo a la ciudadanía le quitó el lustre al hecho.

lll

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública se enfila al olvido ahora que las comisiones de transparencia y de Justicia le dieron luz verde al dictamen de su desaparición.

lll

Será sustituido por un despropósito: que una de las administraciones más opacas de la historia de San Luis Potosí se encargue de administrar el derecho a la transparencia de los potosinos.

lll

La que ya enfrenta un escándalo a nivel nacional es la regidora del PVEM en Rioverde y expriista, Rosa María Huerta.

lll

Su video que la muestra conviviendo de manera humorística con una botarga que le hace streap tease en sus oficinas y en horario liberal ya fue retomado por algunos diarios y medios de la CDMX.

lll

La frivolidad y el poco respeto a la formalidad de su puesto están siendo muy debatidas. Pero ella ya se vacunó, señalando que le vale muy poco la crítica.