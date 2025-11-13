Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se dejan ver muy enamorados en Latin Grammy 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derrocharon amor y complicidad a su paso por la alfombra roja del evento a la Persona del Año organizado por los Latin Grammy 2025, realizado en Las Vegas, donde la pareja se dejó ver enamorada y sin su hijo León.

Aunque la pareja, que se casó en 2022 es una de las más discretas en redes sociales, donde no comparten fotos juntos ni de su hijo León, esta vez aparecieron de la mano, sonrientes y enamorados frente a la prensa previo al homenaje dedicado al cantante Raphael.

El cantante vestía de smoking, mientras que la exconductora de "Venga la Alegría" lució un elegante vestido rojo; sonrientes y de la mano, la pareja posó frente a los fotógrafos presentes, y luego, como siempre lo ha hecho, Cynthia aplaudió a su esposo desde la primera fila cuando cantó el tema "A que no te vas", de 1986.

-----Cynthia Rodríguez, la fan número uno de Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez es la fan número uno de su esposo Carlos Rivera, siempre lo acompaña en sus conciertos y eventos importantes, y el que en 2024 haya debutado como madre con el nacimiento de su hijo, no ha sido un impedimento para continuar apoyando a su marido.

Aunque confesó que como a ella, seguramente a muchas mamás les pasa que se sienten culpables cuando viajan o hacen algo sin sus hijos, sin embargo, dijo que estos escapes son necesarios para todas las mamás que siempre están comprometidas y entregadas a sus hijos.

León se quedó al cuidado de sus abuelos, lo cual, dijo, la dejaba muy tranquila; en las recientes celebraciones por el Día de Muertos en Huamantla, pueblo de donde es Carlos Rivera, Cynthia compartió una tierna foto de su hijo, gesto que los fans agradecieron.

La pareja está buscando tener un segundo bebé, por lo que pronto podrían dar la noticia de que agrandan la familia.