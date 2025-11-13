It: Welcome to Derry revela su cuarto episodio lleno de suspenso

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- La nueva apuesta de HBO Max, "It: Welcome to Derry", ha devuelto el terror a la pantalla chica, causando revuelo entre los millones de amantes del género en todo el mundo.

Esta serie basada en la exitosa novela de Stephen King sobre la despiadada criatura, Pennywise, que se alimenta del miedo y el cuerpo físico de sus víctimas, funciona a manera de precuela y expande el universo creado por el escritor estadounidense.

Ambientada en los años 60, esta producción original de la plataforma de streaming explora los orígenes de uno de los personajes más terroríficos, el ente del pueblo de Derry, su misteriosa permanencia en la localidad y su calculada elección de forma como el payaso Pennywise.

¿Cuándo se estrena el episodio 4 de "It: Welcome to Derry"?

La nueva serie de HBO Max no ha dejado de sorprender a sus espectadores desde su estreno, el pasado 26 de octubre, generando con cada capítulo más intriga, suspenso y ansias por la siguiente parte.

Tras el lanzamiento a nivel mundial del consecutivo y cuarto episodio, el próximo domingo 16 de noviembre, la producción llegará a la primera mitad de la temporada.

Con el calendario actual, que establece el estreno de un nuevo episodio cada domingo, la plataforma ha anunciado que transmitirá el octavo y último capítulo de su primera entrega el domingo 14 de diciembre.

¿Cuántas temporadas tendrá "It: Welcome to Derry"?

De acuerdo con declaraciones oficiales de los creadores Andy Muschietti y Barbara Muschietti, así como el productor Jason Fuchs, la serie está planeada para contar con un total de 3 temporadas, a través de las cuales se explorarán líneas narrativas nunca contadas en las producciones cinematográficas de la franquicia.

Temporada 1: Ambientada en 1962, explora los orígenes de la criatura conocida como Pennywise, su elección por el cuerpo de un payaso y los primeros eventos que trajeron la maldición a Derry.

Temporada 2: Retrocederá a 1935, profundizando en el ciclo de terror infligido por el ente.

Temporada 3: Llegará hasta 1908, revelando el origen primigenio de la criatura y las reglas que rigen su existencia.

Aunque HBO no ha renovado oficialmente las siguientes temporadas, los directores y productores han confirmado que el guion y las estructuras de ambas partes ya fueron diseñadas y complementan la temporada actual.

"Es como un iceberg: la primera temporada muestra la punta, las siguientes dos revelan todo lo que hay debajo", reveló Andy Muschietti al medio estadounidense especializado en espectáculos, "Variety".