Causa furor en redes reencuentro de Itatí Cantoral y Thalía en NY

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Dicen por ahí que del odio al amor solo hay un paso, y ese podría ser el caso de Thalía e Itatí Cantoral, quienes pasaron de ser acérrimas enemigas en la telenovela "María la del Barrio", a las mejores amigas.

Las maldades que "Soraya Montenegro" le hacía a la pobre "María" fueron las que acercaron a la querida villana y a la actriz, a tal grado de que cuando Cantoral se convirtió en madre, pensó en la esposa de Tommy Mottola para que fuera madrina de sus mellizos.

Aunque han conservado una amistad de más de dos décadas, el trabajo, las complicaciones de sus agendas y la distancia, ya que ambas radican en diferentes ciudades, las han mantenido separadas; sin embargo, hace tan sólo unas horas rompieron el internet gracias a un esperado reencuentro, mismo que sus fans ya exigían.

Ambas compartieron algunos detalles de su reunión en las redes sociales. Thalía publicó un video en donde aparece cantando su último tema "Psycho bitch" junto a la protagonista de "La mexicana y el Güero", mientras que Cantoral le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Mi amiga hermosa mi comadre del alma, gracias por esta tarde mágica".

Hace ya varios días Itatí adelantó que volvería a ver a su gran amiga, a quien además e expresó su gran cariño: "Nosotras somos comadres y lo vamos a hacer hasta el día de nuestra muerte. Mi comadre Thalía, además de la admiración que le tengo, sabe que cuenta conmigo, tiene un corazón enorme y es una mamá ejemplar. Ahora nos vamos a ver en 10 días", comentó al programa "Hoy Día".

Como era de esperarse los fans no tardaron en reaccionar y no sólo mostraron su emoción por verlas juntas, también les pidieron volver a trabajar juntas en televisión: "María la del barrio y Soraya", "Un capítulo de regreso de Soraya y María, sería una bomba", "Me muero, ¿cómo es eso que María y Soraya se juntaron? Las amo", "Qué linda foto, qué lindos recuerdos al verlas juntas", "Las amamos. ¡Qué lindo verlas juntas! Ojalá nos sorprendan con algo pronto", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.