CAZZU BRILLA CON SU "LATINAJE" EN EL TECATE EMBLEMA

Las luces se apagan, los tambores suenan y un ejército de mujeres que asemejan un escuadrón de Adelitas comienzan a bailar malambo en el escenario, tras el primer embate su líder llega, Cazzu se posiciona al frente y prosigue con el ataque de zapateo.

Su escuadrón espera instrucciones, Julieta tiene una mirada felina, está buscado su presa, mientras que, el conjunto negro que luce, junto a su cabellera, se mueven con el aire restante de la lluvia, que provocó un retraso de 20 minutos en su show.

"Vidala del Crispín" fue su carta de presentación en el Tecate Emblema 2026, seguido de esto y con una sonrisa que proyectaba seguridad, un dejo de soberbia y los tamaños necesarios para ser "La jefa".

Traen una mezcla de romanticismo y trap, la Argentina finalmente saludó a sus fans, para agradecerles el soportar la lluvia y dedicar "La cueva" a aquellos que tenían el corazón lastimado.

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