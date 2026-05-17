Fallece joven en desigual choque en la rúa a Rioverde

Un hombre perdió la vida mientras que una mujer resultó lesionada, luego de que la camioneta en que viajaban chocara de frente contra un tráiler en la carretera federal ´70, en su tramo San Luis-Rioverde.

El hecho tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche del pasado viernes en el kilómetro 189 de la mencionada carretera, cerca de la comunidad de San José del Terremoto en territorio del municipio de Ciudad Fernández.

En el accidente participaron una camioneta tipo pick up color azul de modelo atrasado, así como un tráiler con remolque tipo caja, los cuales impactaron de frente en el sitio referido y se ignora cuál de las unidades habría invadido el carril contrario.

A causa del fuerte impacto la camioneta quedó totalmente destrozada y los dos ocupantes, un hombre y una mujer, ambos jóvenes, quedaron prensados en el interior.

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Algunos testigos pidieron ayuda y al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil de Ciudad Fernández, quienes se avocaron a rescatarlos pero se percataron que el conductor ya había perdido la vida a consecuencia de las múltiples lesiones que presentaba.

A la acompañante, una mujer también joven, se le trasladó a un hospital de Rioverde a recibir la atención médica requerida ya que presentaba lesiones graves.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Samuel Ordaz Grimaldo, de 22 años de edad, el cual tuvo su domicilio en la comunidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, a unos kilómetros del lugar donde ocurrió el percance.

Diversas autoridades llegaron al sitio del accidente que fue acordonado para que se iniciaran las diligencias legales, en tanto que el cuerpo del infortunado fue retirado por parte de personal de servicios periciales de Rioverde, el cual fue trasladado hacia ese municipio en donde se esperaba que los familiares acudieran a reclamarlo para hacer la entrega del mismo.

De momento no se obtuvo información si el chofer del tráiler fue detenido o se habría dado la fuga de lugar, aunque los dos vehículos participantes fueron enviados a una pensión en tanto que la fiscalía general del estado lleva a cabo las diligencias respectivas.