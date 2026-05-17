logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TE QUIERO MAMI!

Fotogalería

¡TE QUIERO MAMI!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Hallan restos de un mamut en El Sauz

Personal del INAH los revisará para conocer su antecedente histórico

Por Carmen Hernández

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan restos de un mamut en El Sauz

CERRITOS.- En la comunidad del Sauz fueron recatados los restos de un mamut, que serán enviados para su análisis y conservación al Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo dio a conocer que arqueólogos y paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia acudieron al municipio de Cerritos, luego de darse a conocer el hallazgo histórico.  

Los especialistas acudieron a la comunidad para realizar los trabajos de rescate, liberación y embalaje especializado de los restos del mamut, que son un hecho histórico sin precedente para el municipio. 

Señaló que los restos serán enviados a la capital potosina, para su conservación y restauración. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los trabajos a realizar por parte de especialistas tendrán una duración de un mes y la finalidad es conservar la pieza, como parte de la historia del municipio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atropellan a mascota
Atropellan a mascota

Atropellan a mascota

SLP

Carmen Hernández

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas
Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

SLP

Redacción

Bomberos lanzan llamado de auxilio
Bomberos lanzan llamado de auxilio

Bomberos lanzan llamado de auxilio

SLP

Carmen Hernández

Piden apoyo de la población para techar un espacio para resguardar las unidades

Conmemoran autoridades día del maestro
Conmemoran autoridades día del maestro

Conmemoran autoridades día del maestro

SLP

Jesús Vázquez