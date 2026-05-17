Hallan restos de un mamut en El Sauz

CERRITOS.- En la comunidad del Sauz fueron recatados los restos de un mamut, que serán enviados para su análisis y conservación al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo dio a conocer que arqueólogos y paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia acudieron al municipio de Cerritos, luego de darse a conocer el hallazgo histórico.

Los especialistas acudieron a la comunidad para realizar los trabajos de rescate, liberación y embalaje especializado de los restos del mamut, que son un hecho histórico sin precedente para el municipio.

Señaló que los restos serán enviados a la capital potosina, para su conservación y restauración.

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Los trabajos a realizar por parte de especialistas tendrán una duración de un mes y la finalidad es conservar la pieza, como parte de la historia del municipio.