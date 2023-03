CAZZU HABLA DE BELINDA

La rapera Cazzu fue cuestionada sobre Belinda, la expareja de su novio Christian Nodal. En entrevista con el programa “Siéntese quien pueda”, Cazzu confesó lo que piensa sobre Belinda y sobre las comparaciones que algunos hacen entre ellas, sobre todo ahora que ella grabó un video con Los Ángeles Azules, agrupación que antes trabajó con Belinda.

Cazzu confesó que no siente que la gente la compare con Belinda, o al menos no ha puesto atención en ello, lo cierto es que sabe que hay comentarios malintencionados que las relacionan a ambas, pero esto no significa que ella tenga una mala opinión sobre ella, por el contrario, explica que creció escuchando su música y que la admira. “Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías.