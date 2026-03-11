Cazzu prepara gira por Estados Unidos con álbum y novela Latinaje

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El video del más reciente tema de Cazzu es un homenaje a sus raíces del norte de Argentina.

"Yo soy de Jujuy, soy del norte del país", dijo la estrella de la música urbana en una entrevista reciente por videollamada. "Me identifico 100% con mi cultura, que es la cultura del norte".

Cazzu dice que el norte argentino es muy diferente de lo que se puede ver en Buenos Aires, especialmente por su carnaval en el que suena música del altiplano andino. Es una región hermanada con Perú y Bolivia, adonde suelen hacer rituales para agradecer a la Pachamama.

"Jujuy estrellado" es para Cazzu la fusión perfecta entre sus gustos de música urbana y esas raíces tradicionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el video de la canción aparece vestida de diabla, una referencia al carnaval.

"En realidad, lo más común solía ser que los diablos fueran varones. Entonces me parecía divertido usar diablas y convertirme en la diabla", destacó.

El tema lo realizó con su productor de larga data, Nico Cotton. Surgió a raíz de la escritura de poemas en el cuaderno de "no prejuicio" de Cazzu.

El cuaderno

A pesar de que es un cuaderno que le ayuda mucho en su quehacer creativo, Cazzu dijo que le parece bastante feo.

"Reniego del cuaderno siempre", señaló. "Tiene como unos bordes fosforescentes que odio".

Su finalidad es poner todo lo que se le antoje, sin prejuicios.

"No lo hago para mostrarlo. No quiero que nadie venga y encuentre ese cuaderno", dijo. "Es para mí, es de verdad para mí, para mis ideas".

Escribir en este tipo de cuaderno es una experiencia que Cazzu recomienda para todos, incluso para quienes no se dedican al arte, porque ayuda a liberarse del exceso de celular y videos.

"Vos a tu cuaderno le podés decir las cosas que no te querés ni siquiera decir a vos mismo, no a otro psicólogo o a tus amigos, aunque ese cuaderno lo vayas a prender fuego", expresó. "Siento que es un ejercicio muy liberador, catártico, sanador, de autoconocimiento".

Primera gira por Estados Unidos

Cazzu está por emprender su primera gira por Estados Unidos. A partir de abril tiene fechas en Chicago, Las Vegas, San Diego, Nueva York, Houston y El Paso, entre otras ciudades.

Se trata de una gira especial, pues su álbum "Latinaje" y su respectiva gira están acompañados de una novela disponible en su página de internet, la cual crea un universo de misterio que envuelve la presentación en vivo. La novela tiene muchos pasajes manuscritos, fotografías y recortes que la vuelven casi como un expediente policial.

Debutar ante el público estadounidense la tiene sorprendida, nerviosa y muy entusiasmada.

"Es esta realidad superdifícil de procesar, de haber vendido tantas entradas en los Estados Unidos, de tener tantos shows", señaló.

Cazzu destacó que, al ser música en directo, evitan siempre el mismo formato.

"Es un show imperfecto", dijo. Tiene una "buena sonidista y buenas mujeres en el equipo técnico, son muchas mujeres, que hacen que sonemos bien. Pero es un show que no tiene esa pretensión".

Quienes ya han visto a Cazzu en vivo, como en sus más recientes conciertos en octubre pasado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, saben que le gusta darlo todo en el escenario.

"Yo lo doy, la gente lo da", señaló. "Es como un círculo enorme de agradecimiento, de yo poder vivir de lo que amo, de ellos poder disfrutar".

En mayo volverá a la Ciudad de México como parte del festival Tecate Emblema y en noviembre se presentará en Madrid y Barcelona.

Una hija con mucha imaginación

Cuando no está lidiando con su cuaderno feo o sobre una tarima, Cazzu disfruta de cada minuto con su hija Inti, de 2 años, a quien le dedica una canción en "Latinaje". A pesar de su corta edad, dice que habla mucho y toma clases de arte circense, por lo que le encantan las piruetas y ponerse de cabeza.

"Tiene una imaginación increíble. Está todo el tiempo como inventando historias", dijo. "Tiene un montón de perros imaginarios... Tiene tigres, tiene perros. Solo tiene dos gatitos reales".

También le gusta Hello Kitty (Cazzu tiene un tatuaje de este personaje japonés) y adora las princesas.

"Me conozco las princesas que no vi nunca, me las conozco todas", dijo sonriente Cazzu. "Es como mi mejor momento. ¿Viste? Es como todo un círculo que cierra a la perfección".