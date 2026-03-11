Senado avala por unanimidad fin de "pensiones doradas"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

aprobó por unanimidad en lo general la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que elimina las llamadas "" en organismos paraestatales como CFE,, así como Pemex, entre otras, pero que no incluye terminar con esos privilegios a los exfuncionarios de las secretarías de Estado, ni tampoco a militares.La reforma aprobada cona favor serápor lo que los pensionados que reciben remuneraciones millonarias de más de 100 mil pesos y hasta un millón en algunos casos, una que sea avalada en la Cámara de Diputados, ganarán alrededor de 70 mil pesos, que es ela partir de la mitad del salario de la Presidenta de la República.En el marco de laen el, se incluyó dicho tope a las jubilaciones de altos mandos de, organismos públicos y banca de desarrollo.En tribuna, el senador por Morena,, reconoció que esta reforma tendráy precisó que la Constitución no es una Ley, sino unaPor tanto, agregó, laspueden operar sobre normas constituidas en el pasado, por lo que con estos cambios no elimina ely que, en cambio, limita la existencia de pensiones altas en ciertos segmentos de la llamada ""., senador del PAN, manifestó preocupación en el tema constitucional sobre la reforma, pues podría incidir en el tema de, específicamente sobre seguridad social, derechos adquiridos y sobre los principios deReconoció que existen, y que estas deben cesar, no obstante, las propuestas de modificación a la Constitución deberían tener alcance a todas las instancias públicas, como a las, instituciones educativas y otras entidades del, de, indicó que esa bancada respalda la reforma, no obstante, cuestionó que se excluyan a lasy al Poder Judicial, así como considerar tope la percepción de la persona titular del Ejecutivo Federal, siendo esta fluctuante y al considerarla, pudiera generarseTurnan areforma que elimina "El dictamen turnado amodifica elde la Constitución para que cualquier pensión otorgada en el país no supere la mitad del salario mensual de la presidenta, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.Lafue respaldada por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias que reconocieron que existen excesos y privilegios de personas que tienen pensiones en, CFE y Pemex conde entre 200 mil y un millón de pesos.La implementación de esta medida, el gobierno federal estima undede pesos, actualmente destinados a exfuncionarios conprovenientes de organismos como la extintadel Centro, Banobras, Pemex y Nacional Financiera.Según datos oficiales, entreexfuncionarios y exdirectivos dey banca de desarrollo percibenal salario presidencial.