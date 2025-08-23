Cazzu reactiva su página de contenido exclusivo y presume sensualidad sin filtros

Cazzu vuelve a dejar claro que vive su sensualidad sin filtros ni presiones. Con una nueva imagen desde su habitación, la cantante argentina reactivó su proyecto de contenido exclusivo para sus fans.

La "Nena trampa" compartió a través de sus historias de Instagram un post anunciando la reapertura de su cuenta. En la publicación, la ex de Christian Nodal aparece sentada sobre una cama con sábanas doradas, vistiendo un babydoll a juego y tomándose la foto frente a un espejo. La ambientación también llama la atención: un tocador desordenado, una silla de peluche y detalles en estampado animal print anticipan el tipo de material que ofrecerá.

En el post, junto al enlace a su cuenta verificada (@cazzuu), se lee: "I´m back bitches". Ya dentro de la página azul, su usuario aparece acompañado de un corazón negro y de enlaces a una de sus canciones en Spotify.

¿Cuánto cuesta la suscripción para el contenido de Cazzu?

La suscripción mensual tiene un costo de 10 dólares (aproximadamente 180 pesos mexicanos), con la posibilidad de enviar mensajes directos y cancelar en cualquier momento.

El regreso de Cazzu a la plataforma ocurre días después de que Nodal ofreciera una polémica entrevista con Adela Micha, donde habló sobre su romance con Ángela Aguilar, ocurrido el mismo mes de su ruptura con la trapera.

Lejos de la polémica, la cantante se concentra en sus proyectos y en disfrutar de su vida junto a su hija, Inti.

Cazzu orgullosa de su página azul

Cazzu había dejado de publicar contenido durante varios meses y, en X (antes Twitter), explicó: "Mi OnlyFans está inactivo, por si las moscas se están suscribiendo".

Recientemente, durante una visita a México, fue cuestionada sobre si ha enfrentado prejuicios por posar con poca ropa:" Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa, porque yo soy así. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio; el prejuicio de los otros sí es un problema, pero de los otros".

La artista asegura sentirse feliz con su imagen y disfruta mostrando lo que desea de sí misma.