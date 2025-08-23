Cynthia Klitbo denuncia nuevo fraude bancario en Miami

Por segunda ocasión, Cynthia Klitbo se encuentra involucrada en un presunto fraude bancario en Miami. La actriz denunció públicamente la situación mientras lucha por recuperar el dinero que perdió en 2024, el cual representaba ahorros de toda su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "El privilegio de amar" informó que tuvo una disputa con Citi Bank y compartió la llamada telefónica que sostuvo con ellos. Este segundo fraude ocurrió en medio del proceso que inició a finales del año pasado, cuando fue víctima de un engaño cibernético.

La investigación realizada por el banco permitió recuperar mil 700 dólares; sin embargo, el avance del proceso y la suma recuperada se complicaron porque la tarjeta asociada a la cuenta fue bloqueada.

"Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía mil 700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura", explicó la famosa visiblemente molesta.

Klitbo explicó que la notificación sobre el dinero recuperado fue enviada a su antiguo domicilio en Miami, por lo que no se dio cuenta de los movimientos de la cuenta, lo que derivó en una multa mensual de $40 dólares. Tras casi medio año, la cuenta que debía contener mil 700 solo mostraba 900: "Y el gerente decidió cerrar esa cuenta y cerrar mi caso... y como no hay cuenta, ya no hay dinero", relató visiblemente molesta.

La actriz también expresó su indignación por la atención recibida en el banco, especialmente después de haber viajado desde Perú para recibir información sobre su caso: "Y todo para que el gerente se burle de mí, porque se burló y me dijo: ´ya sólo falta que me grite´".

La actriz continúa buscando justicia y alertó a sus seguidores sobre las presuntas malas prácticas del banco. Los ahorros perdidos también incluían fondos destinados a la educación de su hija Elisa Fernanda, quien estudiaba actuación en una importante escuela de Estados Unidos.

Debido a los retrasos, la joven tuvo que mudarse a México con su madre para ahorrar y retomar sus proyectos profesionales.

Mientras tanto, Cynthia decidió permitir que su hija trabaje como asistente: "Mi hija ya se fue conmigo la semana pasada. Está juntando para sus gastos de universidad. Pues claro que trabaje, es la que me asiste en el teatro los fines de semana", comentó en entrevista con "Venga la Alegría".

Cabe recordar que, cuando ocurrió el primer fraude, Klitbo no quería que su hija trabajara, aunque Fernanda insistía en ayudar. Ahora, la actriz cambió de opinión.