SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Fue atendido en días pasados en el Hospital Regional de Alta Especialidad

Por El Universal

Agosto 23, 2025 03:20 p.m.
A
Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Un habitante del municipio de Izamal, quien recibió atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) fue ubicado como el primer ser humano en Yucatán con gusano barrenador.
Incluso el enfermo ya fue dado de alta.
El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), informó que el viernes pasado se confirmó un caso de miasis por gusano barrenador (cochliomyia hominivorax) en un habitante del municipio de Izamal, originario del estado de Tabasco.
El paciente fue atendido en días pasados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, donde recibió atención especializada, lo que permitió su evolución favorable y alta médica el pasado 11 de agosto.
Actualmente continúa bajo seguimiento ambulatorio por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.
La detección se realizó gracias a la labor coordinada de la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la SSY, que puso en marcha acciones de prevención y control en la zona, en coordinación con las instancias sanitarias locales y con el acompañamiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de salvaguardar la salud pública.
La dependencia estatal recomienda a la población mantener limpias y cubiertas las heridas con apósitos secos y seguros, realizar higiene adecuada mediante el lavado con soluciones estériles, evitar la acumulación de basura y desechos orgánicos que puedan atraer insectos, revisar periódicamente a animales domésticos y de granja en busca de lesiones, así como utilizar barreras físicas como mosquiteros y repelentes para reducir el contacto con insectos.
Asimismo, se exhortó a que, ante cualquier signo de infección, se acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana.

SLP

El Universal

Fue atendido en días pasados en el Hospital Regional de Alta Especialidad

