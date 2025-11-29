Cazzu regaña a fans chilenos por insultos a Christian Nodal durante concierto en Chile

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- La parada de Cazzu en Chile, como parte de su gira "Latinaje En Vivo", dejó varios episodios que se hicieron virales en redes sociales.

La rapera reunió a miles de fans en un concierto que transitó entre la energía y una ola de gritos contra Christian Nodal que les valió un "regaño" por parte de la argentina y que quedó grabado en los celulares de los asistentes.

En los videos que ya circulan en diferentes plataformas, se puede observar como, en uno de los momentos más emotivos del show, algunas personas comenzaron a lanzar insultos en contra de la expareja de la llamada "Nena Trampa". Al inicio, la frase apenas se escuchaba; pero poco a poco fue creciendo hasta que la mitad el recinto terminó repitiéndola.

Fue entonces que Julieta (nombre real de la artista) reaccionó: paró por unos segundos el show para "regañar a sus fans.

"No me hagan quedar mal. Pórtense bien, pórtense bien", dijo entre bromas.

La llamada de atención no tensó el ambiente; por el contrario, provocó risas, aplausos y gritos.

En redes sociales, las reacciones se dividieron. Algunos celebraron el momento, mientras que otros destacaron la manera en la que actuó la artista:

"Chile gritó por todas las fans mexicanas", "¡Ay que tierna!, como les dice: 'pórtense bien'", "Chile te amamos", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cazzu hace homenaje a la cantautora Myriam Hernández

Otro momento de los momentos más aplaudidos fue la interpretación que hizo del tema "El hombre que yo amo", un clásico de Myriam Hernández.

Como parte de la dinámica que ha adoptado en cada país que visita, Cazzu eligió rendir homenaje a la cantante chilena y transformó el recinto en un espacio mucho más íntimo. El video de su interpretación también circuló ampliamente y llegó a la propia Myriam Hernández, quien comentó "Hermosa" al reconocer el gesto.

Cazzu continúa con su gira y próximamente visitará Perú y Colombia.