logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025

La SSC desplegará más de mil elementos, helicóptero y cierres viales para resguardar el desfile navideño de este sábado

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 10:10 a.m.
A
Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegará mil 314 elementos para resguardar la seguridad durante el desfile navideño Bolo Fest 2025, que se realizará a las 15 horas de este sábado 29 de noviembre.

En el operativo se contará con el apoyo de 104 unidades, 36 motocicletas, cinco grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de un helicóptero de agrupamiento Cóndores.

Las y los policías asignados a la vigilancia, seguridad y control de tránsito, también realizarán cortes a la circulación para evitar congestionamientos y garantizar la movilización peatonal.

La ruta dada a conocer por la SSC comenzará en el Monumento a la Revolución, continuará por Paseo de la Reforma, pasará por la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a Cuitláhuac, el Ángel de la Independencia y concluirá en la Torre Mayor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las alternativas viales al evento son: el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, la avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Arcos de Belén, informó la SSC.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025
Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025

Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025

SLP

El Universal

La SSC desplegará más de mil elementos, helicóptero y cierres viales para resguardar el desfile navideño de este sábado

Noche de traición en La Granja VIP
Noche de traición en La Granja VIP

Noche de traición en La Granja VIP

SLP

El Universal

Zootopia 2 sí tiene escenas postcréditos
Zootopia 2 sí tiene escenas postcréditos

Zootopia 2 sí tiene escenas postcréditos

SLP

El Universal

La secuela incluye dos momentos extra: uno humorístico a mitad de créditos y otro final que adelanta el futuro de la saga

Las uñas que dominarán esta Navidad 2025
Las uñas que dominarán esta Navidad 2025

Las uñas que dominarán esta Navidad 2025

SLP

El Universal

Cinco tendencias aesthetic para lucir una manicura festiva y totalmente navideña