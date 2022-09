Celebra Rosalía sus nueve nominaciones al Latin Grammy

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El álbum "Motomami" de la española Rosalía, la coronó como una de las preferidas en los Latin Grammy 2022, pues obtuvo nueve nominaciones entre las que destacan algunas de las más importantes, ante esto, la cantante no dudó en celebrarlo y compartirlo con sus seguidores.

Ayer martes se dieron a conocer los nominados a la Entrega Anual del galardón que se celebrará el 17 de noviembre en Las Vegas, en el Michelob ULTRA Arena.

La cantante competirá al Álbum del año, Grabación del año, Canción del año, Mejor video musical, entre otros y se enfrentará a artistas de calibre como Bad Bunny, Ricky Martin, Elsa y Elmar, Christina Aguilera y Sebastián Yatra.

Si bien la intérprete de "La Fama" tenía que seguir con su agenda artística, ya que se encuentra en Nueva York con la exitosa gira, obtuvo algunos detalles de su equipo y gestos de fanáticos que no dejaron pasar el logro.

Fue en Instagram donde Rosalía publicó una serie de fotografías junto a la leyenda: "Hoy me levanté demasiado feliz, gracias por las nueve nominaciones de los Latin Grammy y los dos shows en el Radio City Hall. Gracias por tanto amor".

En la primera instantánea se le observa sonriendo hacia la cámara mientras carga unos globos de color blanco, dorado y rosa.

Posteriormente, en uno de los videoclips compartidos, se alcanza a ver una multitud que bailaba y cantaba su tema "Despechá" afuera del recinto donde se presentó.

En otro material aparece rodeada de personas en su camerino quienes le entregaron un ramo de flores, ante esto, se le oye decir: "Thanks guys", por lo que sus conocidos aplauden y gritan.

La celebración no terminó ahí, pues al parecer salió a disfrutar de algunos alimentos junto a sus seres queridos.

La publicación fue comentada por otros artistas como Greeicy quien le posteó: "Sos lo más", además de Farina, Kenia Os y su novio Rauw Alejandro.

¿Qué canciones de Rosalía están nominadas al Latin Grammy?

"La fama" - Rosalía con The Weeknd

"Motomami" - Rosalía

"Hentai" - Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins y Pharrell Williams

"Motomami" - Rosalía.