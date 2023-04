Céline Dion lanza nueva música tras anunciar su enfermedad

A-AA+

En diciembre pasado, la cantante canadiense Céline Dion, considerada una de las cantantes pop más exitosas, anunció que se le había diagnosticado una enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso central.

Síndrome de la persona rígida, es el padecimiento que la cantante anunció se le había diagnosticado, se manifiesta con rigidez y espasmos musculares, e incrementa con estímulos externos.

Puede dificultar los movimientos y también las habilidades de la persona, en el caso de Dione lo más preocupante era si podría seguir cantando, sus seguidores se cuestionaban si podrían seguir disfrutando de su estrella, una de las mujeres más influyentes de la música.

Incluso el diagnóstico la obligó a cancelar varias fechas de su gira Courage World Tour, lo que comenzó a preocupar a sus fans.

Sin embargo, a cuatro meses de haber dado la noticia de su diagnóstico, Céline regresó con nueva música para todo su público.

El sencillo lleva por nombre "Love again", ama de nuevo en español y pertenece a la banda sonora de la película homónima.

Esta es la primera de cinco canciones que la intérprete de la famosa canción de "Titanic", compuso para el álbum de la película que además incluirá éxitos como "Thats the way is it", o "It´s All Coming Back to Me Now".

"Me la he pasado muy bien haciendo esta película. Y tener el privilegio de aparecer con los bellos y talentosos actores como Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en mi primer largometraje es un regalo que apreciaré para siempre", comentó Céline a través de un comunicado.

La película dirigida por James C. Strouse, se estrenará en México el próximo 11 de mayo, y Céline también forma parte del elenco.

Sin embargo, antes de volver plenamente a las producciones musicales, la cantante tendrá, de acuerdo con el comunicado, que seguir bajo supervisión médica, aunque el que se mantenga activa es un buen indicio de su evolución.