Charly García hospitalizado tras operación parcial de riñón
La operación consistió en retirar un fragmento lesionado de uno de sus riñones.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-Charly García fue internado
y, si bien, el procedimiento al que fue sometido, el que consistió en retirar un fragmento de uno de sus riñones, no fue sencillo, su representante confirma que el músico argentino se encuentra bien y en proceso de recuperación.
"La Nación", uno de los diarios más importantes de Argentina, dio a conocer la noticia de que el pianista había sido internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), para que se le realizase una intervención quirúrgica programada.
La operación consistió en una nefrectomía parcial, que es cuando es extirpada una parte lesionada, o enferma, del riñón.
Al poco de que Charly fuera intervenido, su mánager comunicó al programa de espectáculos "LAM", el estado actual del músico, mostrando alegría de que la intervención salió tal y como estaba programada.
"Salió todo bien", se limitó a expresar.
Sin embargo, el creador de temas como "Nos siguen pegando bajo" y "No voy en tren" seguirá hospitalizado, debido a que aún debe de atravesar un proceso de recuperación, el cual, consistirá en completar un protocolo de diálisis, denominado por sus doctores como un "cuidado postoperatorio".
Sólo unos días antes, a finales de marzo, Charly asistió a uno de los tres conciertos que ACDC ofreció en Argentina, en el Estadio Monumental (River Plate), desde una de las conocidas como "plateas" del recinto, en donde fue captado de muy buen humor y disfrutando de aparente buena salud.
no te pierdas estas noticias
Charly García hospitalizado tras operación parcial de riñón
SLP
El Universal
La operación consistió en retirar un fragmento lesionado de uno de sus riñones.
Influencer Luisito Rey revela que fue diagnosticado con cáncer
SLP
El Universal
Luisito Rey se sometió a cirugía para retirar la uña afectada y recibió injerto de piel.
"Michael": claves, polémicas y lo que revela la película
SLP
El Universal
Jaafar Jackson debuta como actor interpretando a su tío, mientras algunos familiares apoyan