logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Fotogalería

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a sujeto que vendió un terreno "fantasma"

Recibió 400 mil pesos, pero luego el afectado se percató que no existía

Por Redacción

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a sujeto que vendió un terreno "fantasma"

Como resultado de trabajos de investigación, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Gerardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude ya que es señalado de vender un terreno que no existía.

Este suceso habría transcurrido en el año 2019, cuando el imputado presuntamente vendió un terreno ubicado en la colonia Villa Magna, por la cantidad de 400 mil pesos.

Sin embargo, al solicitar la escrituración del predio, el señalado se habría negado a realizar la entrega de la documentación correspondiente; posteriormente, la afectada verificó la ubicación del supuesto inmueble, percatándose de que dicho terreno no existía.

Una vez con la denuncia, la FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La detención del imputado se llevó a cabo en calles de la colonia Lomas Primera, con dirección hacia Sierra Leona, en la capital potosina, donde fue informado del motivo de su aseguramiento y de los derechos que le asisten como persona detenida.

José Gerardo "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el penal estatal de La Pila, en donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece una mujer tras chocar con tráiler en Tamuín
Fallece una mujer tras chocar con tráiler en Tamuín

Fallece una mujer tras chocar con tráiler en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en el kilómetro 34 de la carretera federal 70, cerca de El Palmar

Suma Convoy 271 detenciones en la ZM
Suma Convoy 271 detenciones en la ZM

Suma "Convoy" 271 detenciones en la ZM

SLP

Rubén Pacheco

La mitad de las detenciones corresponden a faltas administrativas y la otra mitad a delitos menores, según la SSPC

Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia
Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia

Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia

SLP

Pulso Online

Los detenidos fueron con dosis de marihuana, "cristal" y "ponchallantas"

Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad
Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad

Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad

SLP

Pulso Online

El reporte fue esta mañana de miércoles