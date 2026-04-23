Detienen a sujeto que vendió un terreno "fantasma"

Como resultado de trabajos de investigación, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Gerardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude ya que es señalado de vender un terreno que no existía.

Este suceso habría transcurrido en el año 2019, cuando el imputado presuntamente vendió un terreno ubicado en la colonia Villa Magna, por la cantidad de 400 mil pesos.

Sin embargo, al solicitar la escrituración del predio, el señalado se habría negado a realizar la entrega de la documentación correspondiente; posteriormente, la afectada verificó la ubicación del supuesto inmueble, percatándose de que dicho terreno no existía.

Una vez con la denuncia, la FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación.

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La detención del imputado se llevó a cabo en calles de la colonia Lomas Primera, con dirección hacia Sierra Leona, en la capital potosina, donde fue informado del motivo de su aseguramiento y de los derechos que le asisten como persona detenida.

José Gerardo "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el penal estatal de La Pila, en donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.