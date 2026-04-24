Cher pierde tutela sobre bienes de su hijo Elijah Blue

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Un

negó la petición de

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para que su hijo,, fuera puesto bajo una tutela temporal.Durante unacelebrada el viernes 24 de abril, lala solicitud de la cantante para designar a un administrador que controlara el patrimonio de Allman, aunque dejó abierta la posibilidad de que vuelva a presentarla más adelante, según reporta "People".Lase basó en que, a juicio de la corte, no existe una urgencia suficiente que justifique la medida.había argumentado que su hijo, de 49 años, enfrentay consumo de sustancias que lo incapacitan gravemente.Allman participó en lapordesde un, donde permanece internado mientras intenta estabilizar su estado mental. Además, enfrenta cargos penales en New Hampshire relacionados con dos casos distintos.¿Por qué le negaron ael control temporal sobre bienes de su hijo?Laconsideró que, debido a su hospitalización y situación legal, no tendría acceso inmediato a los recursos provenientes del fideicomiso de su padre, Gregg Allman.También señaló que los pagos de ese fondo se han realizado durante años, por lo que presentar la solicitud poco antes de unano constituye una emergencia.había sostenido que el dinero que su hijo recibe se gasta rápidamente en drogas, pero el tribunal indicó que, aunque comprende la preocupación de la familia, eso no prueba necesariamente que él carezca de capacidad legal ni justifica imponer una tutela.La artista solicitó inicialmente esta medida en diciembre de 2023, buscando ser la única responsable de los bienes de su hijo. En esta ocasión, proponía que el fiduciarioasumiera ese papel.En septiembre de 2024 la propiaretiró una solicitud previa, y en ese momento los abogados de Allman señalaron que ambas partes buscaban enfocarse en lay en reconstruir su, proceso que, aseguraron, sigue en curso.