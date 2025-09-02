logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison celebran su boda en privado

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison formalizan su amor con elegancia y moda

Por AP

Septiembre 02, 2025 03:26 p.m.
A
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison celebran su boda en privado

La pareja comenzó a salir en 2018 y se casó en una ceremonia privada durante el fin de semana del Día del Trabajo, celebrado en Estados Unidos el 1 de septiembre. No se reveló la ubicación. Ambas lucieron vestidos de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, Moretz en azul cielo y Harrison en blanco tradicional.

Moretz compartió la noticia en Instagram, y Vogue había seguido su viaje de moda durante las pruebas en París para sus atuendos. Moretz, embajadora de Louis Vuitton, agradeció a Ghesquière y a la casa de moda mientras mostraba sus trajes de diseñador:

"Gracias no es suficiente, pero, gracias. Tu visión hizo que nuestro día fuera aún más significativo. x"

La actriz lució guantes largos azules y un velo a juego con su atuendo que presentaba tirantes finos y un volante en el corpiño. El vestido de Harrison incluía un poco de brillo con bordados fluidos por todo el vestido. Llevaba un velo de malla alrededor de su rostro que se extendía largo por la parte trasera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Moretz comenzó su carrera como estrella infantil. Luego protagonizó "Carrie" y "The Miseducation of Cameron Post". Harrison ha modelado para J. Crew y Topshop.

Confirmaron su compromiso en Año Nuevo mostrando sus anillos de diamantes, eligiendo un estilo victoriano para ambas de Elizabeth Potts en Moon Stone.

"Estamos abrumadas de una manera positiva", dijo Moretz a Vogue mientras estaba sentada en una silla de peluquería y maquillaje en París justo antes de ver su vestido de novia terminado y los atuendos blancos de la pareja para la fiesta posterior por primera vez.

Moretz usó una chaqueta y pantalones a medida para la fiesta posterior, que completó con un sombrero de vaquero blanco. El conjunto se inspiró en un look de pasarela de Louis Vuitton de 2019. Según explicó a Vogue:

"Recuerdo haber visto la versión de pasarela, y tenía este sombrero de vaquero, y ahora verlo creado a mis proporciones, es simplemente hermoso. ¡Y un poco de '¡arre, cariño!'".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison celebran su boda en privado
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison celebran su boda en privado

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison celebran su boda en privado

SLP

AP

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison formalizan su amor con elegancia y moda

Impactante documental Número Desconocido revela ciberacoso escolar
Impactante documental Número Desconocido revela ciberacoso escolar

Impactante documental 'Número Desconocido' revela ciberacoso escolar

SLP

El Universal

Descubre cómo el ciberacoso adolescente afecta a una madre y su hija en el escalofriante caso de Kendra Licari

La Arrolladora Banda El Limón: Historia y éxito de la banda sinaloense
La Arrolladora Banda El Limón: Historia y éxito de la banda sinaloense

La Arrolladora Banda El Limón: Historia y éxito de la banda sinaloense

SLP

El Universal

La Plancha del Zócalo se llenará con la música característica de La Arrolladora Banda El Limón, dirigida por René Camacho.

Alejandro Sanz turistea en Puebla y nadie lo reconoce
Alejandro Sanz turistea en Puebla y nadie lo reconoce

Alejandro Sanz turistea en Puebla y nadie lo reconoce

SLP

El Universal

Alejandro Sanz se prepara para el inicio de su gira '¿Y ahora qué?' con conciertos en Puebla, mostrando entusiasmo por reunirse con sus fans.