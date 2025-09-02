En enero, proceso de desincorporación de Interapas: Navarro

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que a partir de enero de 2026 el municipio iniciará el proceso de desincorporación del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), tras la conclusión de estudios técnicos y económicos que respaldan esta decisión.

"En enero empezamos con todos los trámites, ya tenemos los estudios económicos, técnicos, entonces ya en enero empezamos toda la parte procedimental y esperemos que se dé en tres o dos meses del próximo año", expresó.

El edil subrayó que el gobierno municipal ha destinado importantes recursos a infraestructura hidráulica, entre ellos, la construcción de colectores pluviales y la sustitución de redes sanitarias en todas las obras de pavimentación.

"Por eso estamos invirtiendo en el tema hidráulico, apostando para renovar todas nuestras redes de agua", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las declaraciones del alcalde capitalino Enrique Galindo, quien aseguró que el 96% de la población de Soledad se abastece de agua potable mediante la red, el edil evitó pronunciarse y aseguró que mantiene buena relación con su homólogo.

"Vamos avanzando. En el tema del Interapas me reservo mis comentarios sobre cuántas personas reciben agua de la red, mejor esperen pronto noticias que daremos a conocer para la desincorporación de Soledad", concluyó.