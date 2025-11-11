Choque entre Ayala de Molotov y hijo de AMLO inspira parodia de 'Frijolero'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado 10 de noviembre, Paco Ayala, bajista y compositor de Molotov, y José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, tuvieron un enfrentamiento en redes sociales, luego de que la banda mexicana hiciera un comentario sobre la 4T en su concierto en el Palacio de los Deportes.

Lo anterior, se dio durante el concierto de Molotov del pasado 30 de octubre, donde antes de tocar las primeras estrofas de la canción "Gimme tha power", Miky Hiudobro, integrante de la banda expresó: "Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación".

Por su parte, Paco aseveró: "Ching... a su madre".

Ante ello, el hijo de AMLO manifestó su descontento y consideró que la banda mexicana ya no tenía la relevancia que alguna vez tuvo. Además, sostuvo que, a diferencia de lo que opinan dos de sus integrantes, México atraviesa un momento próspero y la ciudadanía se encuentra satisfecha con la situación actual.

En tanto, Paco respondió: "Ya vi que nos escribió el panzón millonario, jaja, de mega fan a chairo/idiota. Todos los políticos, absolutamente todos, valen verg*, pero tu papá, más que todos juntos".

Lanzan parodia de "Frijolero", canción de Molotov

Luego de que la discusión entre ambos personajes se hiciera viral, el noticiero de Canal Once "Operación Mamut" lanzó su propia versión del tema "Frijolero", adaptando la letra con diferentes ángulos.

"Yo ya estoy hasta la madre de esta fea transformación. Escucha cuando te digo, éramos un país bien chingón. Con el PRI y con el PAN sí parecíamos rebeldes, pero ahora en estos tiempos parecemos viejos verdes. Nos metimos muchas drogas a que tiempos los de antaño, pero fueron esos chairos los que nos hicieron daño", se escucha cantar a los conductores.

"Don't call me fifi, you chairo. No me llames macho, surdo, sin dinero. Odio cuando dicen que el pobre es el primero. No me llames traicionero, pinche, surdo, puñetero".

En el video se aprecian a los conductores caracterizados de Micky Huidobro, Lilly Téllez, entre otros.