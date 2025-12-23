Chris Evans vuelve como Capitán América en Avengers: Doomsday

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Este martes, Marvel Studios lanzó el primer tráiler de Avengers: Doomsday, donde se reveló el regreso de uno de los personajes más queridos de la franquicia: Steve Rogers, interpretado por Chris Evans.

En el avance, compartido por la productora en la plataforma X, se puede observar el regreso del primer vengador, quien se le ve llegando a una casa y continúa con una secuencia del traje de Capitán América.

Aunado a ello, se le ve cargando un bebé con la mirada fija en él, lo que sugiere que puede ser su hijo.

Regreso de Chris Evans como Capitán América genera reacciones en redes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo anterior, usuarios de la red social reaccionaron al regresó de Chris Evans.

"El más grande rugido de tripas de Marvel es traer a un personaje que había tenido un cierre perfecto", opinó una usuaria, quien mostró su inquietud por el regreso del personaje.

No obstante, para otros fue como un regalo de Navidad. "Chris Evans volviendo como el Capitán América para #AvengersDoomsday es el mejor regalo de navidad".

Por su parte, un internauta consideró que el regreso de Chris Evans "es el resultado de una serie de malas decisiones".