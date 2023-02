Chris Martin afirma que Rihanna es la mejor cantante del mundo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Chris Martin, líder del grupo Coldplay, afirmó que Rihanna es "la mejor cantante de todos los tiempos" y aunque no la conoce demasiado bien, sí ha hecho algunas colaboraciones con ella en vivo, además de que el músico británico se considera su fan.

"Hemos actuado con ella varias ocasiones, cada vez es más raro que ella solo cante, que es lo que lo hace aún más especial. Nadie puede obligar a Rihanna a hacer nada en este momento", indicó.

"Por eso creo que el hecho de que haya elegido hacerlo ahora, cuando su stock no podía ser, hay que ser idiota para no reconocer que es la mejor cantante de todos los tiempos", expresó el intérprete.

"Debido al talento que tiene la estrella de la más reciente edición del Super Bowl, incluso se podría dar el lujo de salir a cantar en pants y sería algo genial", indicó Martin a locutor Zane Lowe, mediante una transmisión en TikTok.

Chris Martin también ha sido anfitrión del espectáculo musical del Súper Tazón en el año 2016, junto a sus colegas de Coldplay, en esa ocasión tuvo como invitados a Beyoncé y a Bruno Mars.

Durante el show de medio tiempo, Rihanna sorprendió a todo el mundo por el hecho de que está embarazada y aún así se presentó en el evento, sus representantes ya confirmaron que espera a su segundo hijo.

Previo a comenzar con el espectáculo la vocalista, originaria de Barbados, habló acerca de su sentir ante la maternidad:

"Cuando te conviertes en mamá, sucede algo que te hace sentir que puedes conquistar el mundo, puedes hacer cualquier cosa y el Super Bowl es uno de los escenarios más grandes", estimó.

"Hay algo emocionante en el desafío de todo esto y es importante para mí hacer esto este año. Es importante para la representación, es importante que mi hijo vea eso", profundizó la artista de 34 años, que espera a su segundo hijo a lado del rapero ASAP Rocky.