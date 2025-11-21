Christian Nodal presume gorra con la palabra de Ángela Aguilar en concierto en Tucson

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar ofreció un concierto sold out en la ciudad de Tucson, Arizona, donde brindó un espectáculo como parte de su gira Libre Corazón, en el que estuvo presente su esposo, el también cantante Christian Nodal, quien se mostró orgulloso de ella y hasta presumió una gorra que está dando de qué hablar entre los cibernautas.

Nodal, quien hace unos días recibió un Latin Grammy en Los Ángeles donde estuvo acompañado por Ángela, esta vez mostró el apoyo a su pareja al compartir en sus redes el momento en el que inicia su concierto; con emoticones de corazón y flores se mostró orgulloso de la intérprete.

Ángela se llevó los elogios del público, quienes en un momento del espectáculo, previo a que sonara "La tequilera", se pusieron de pie para dedicarle aplausos durante varios minutos, un gesto que la artista de 22 años agradeció de rodillas en el escenario.

La pareja no ha dejado de dar de qué hablar desde que se destapó su romance en junio de 2024, poco tiempo después de que Nodal anunciara su separación con la argentina Cazzu, con quien una hija.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y aunque la pareja asegura que no existió ningún triángulo amoroso ni infidelidad de por medio, en redes opinan lo contrario, por lo que prácticamente todo lo que hace Christian, pero sobre todo Ángela, se vuelve motivo de crítica.

Como la palabra "amooor", dicha por la cantante el día que se casó con Nodal, dicha palabra aparece en una gorra como parte del merchandising de la gira de Ángela, y Nodal la presumió en sus redes con el mensaje: "Un gran show conlleva un gran merch".