Megabloqueo impactará a SL

El cierre de carreteras de todo el país, convocado para el próximo lunes por agrupaciones nacionales de campesinos y transportistas afectados por la inseguridad y la crisis económica generará un impacto muy fuerte para la industria y para el transporte este lunes, porque el cierre de carreteras provocará pérdidas millonarias, advirtió Rafael Hernández Montalvo, presidente local de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (AMOTAC), Rafael Hernández Montalvo.

En especial, señaló en entrevista, si los responsables de la logística si las empresas no toman sus previsiones y si los viajeros no ponen atención a las advertencias, porque no llegarán a su destino.

Añadió que la organización en la que participa no se manifestará ni bloqueará carreteras, pero será necesario informarse para evitar encontrarse con los puntos de bloqueo.

Agregó que será necesario parar los camiones en algunos casos o diseñar rutas alternas para evitar las protestas.

Hernández Montalvo aclaró que las empresas deberán tomar en cuenta las rutas prácticamente en cualquier rumbo del país.

“Estamos previendo que algunas empresas que se sostienen de diario tendrán que parar actividades, y es justo ahí donde está la afectación de la productividad, porque los transportistas son apenas una pequeña parte del eslabón de la cadena productiva”., indicó.

Otros líderes industriales y comerciales alertaron de la situación, aunque expresaron su apoyo a los sectores inconformes por el método por el que optaron para visibilizar sus problemas.