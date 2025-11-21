Ofenden a Lastras con carteles en su contra

La aspirante a la Dirección de la Facultad de Derecho de la UASLP, Luz María Lastras Martínez, denunció la colocación de cartelones dentro de la facultad con insultos y caricaturas en su contra, en medio del conflicto que rodea el proceso interno para designar a la próxima dirección.

Lastras explicó que, al detectar los carteles, pidió la intervención de Olivia Salazar, encargada de despacho de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios. Señaló que Salazar tardó alrededor de dos horas en acudir, y que al llegar se negó a levantar un acta, bajo el argumento de que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión de estudiantes o docentes.

La académica calificó esa postura como una irregularidad evidente y afirmó que Salazar "responde a otros intereses", no a la protección de la comunidad universitaria. Añadió que incluso le señaló que, por participar en un proceso directivo, ella "se expone" a ese tipo de manifestaciones.

Los carteles —con la palabra "perdedora" y dibujos ofensivos—, dijo, representan un ambiente hostil que la Defensoría debió atender y documentar formalmente.

Este episodio ocurre justo cuando el Consejo Directivo Universitario decidió regresar la terna al Comité Técnico para una reevaluación, después de recibir la propuesta integrada por Georgina González, Javier Delgado Sam y Luz María Lastras Martínez.

Lastras advirtió que el deterioro del ambiente interno y la falta de atención institucional "dejan en desprotección" a quienes participan en el proceso.