Christian Nodal reaparece con un radical cambio de look

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Alguien que se ha mantenido en constante polémica por los constantes cambios que le hace a su apariencia física es, sin lugar a dudas, Christian Nodal. El cantante de regional mexicano ha sorprendido en más de una ocasión por sus extravagantes colores de cabello y diseños; así como por sus vestuarios y por supuesto sus tatuajes, con los que ha cubierto gran parte de su cuerpo.

Uno de los cambios más extremos y que más críticas le causaron fue el tatuaje que se hizo de lado al lado del rostro. Se trata de una pintura tradicional comcaac, una etnia originaria de Hermosillo, y cuyo significado se le atribuye como un símbolo de protección para los guerreros.

Sin embargo, ahora el intérprete de "Ya no somos ni seremos" volvió a dejar con la boca abierta a sus fans y es que apenas se habían acostumbrado a su rebelde apariencia, cuando decidió hacerse algo realmente extremo: remplazó su corte de cabello para lucir su cabeza completamente rapada.

Fue a través de sus redes sociales donde el cantante se dejó ver con su nuevo look, al compartir una historia en la que aparece con una sudadera de color verde, aretes en los oídos, una barba corta y el pelo afeitado en su totalidad.

Cabe destacar que, aunque Nodal no ha revelado los motivos detrás de este radical cambio, se animó a despojarse de todo el cabello a casi un mes de su presentación en el Foro Sol, una de las más importantes de su carrera, por lo que de seguro aparecerá en el escenario con una apariencia completamente distinta.