Christian nodal se tatúa nuevamente

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Christian Nodal le suma un tatuaje más a su cuerpo, el cantante de 27 años, amante de este arte en la piel, se colocó un nuevo tatuaje en el cuello, y su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, lo acompañó en este proceso que se realizó en Zacatecas.

Nodal ha marcado en su piel momentos claves de su vida como sus amores, la música y sus raíces sonorenses. Comenzó a tatuarse intensamente alrededor de 2020, cuando tenía un romance con Belinda, quien fue su inspiración para colocarse dos de ellos: sus ojos en el pecho y la palabra "Beli" en la cara, aunque después ambos fueron modificados.

Tras su ruptura con Beli y su debut como papá de Inti junto a la argentina Cazzu, Nodal declaró que deseaba borrarse los tatuajes que tenía en el rostro, pues deseaba que su hija lo viera sin ellos y lo conociera tal cual es; Nodal continúa con este largo y doloroso proceso.

Christian superaría los 60 tatuajes distribuidos en el rostro, orejas, cuello, pecho, espalda, hombros, brazos y manos; una flecha, una herradura, un póker, unos banderines, unas calaveras, el águila, un alacrán, unos pájaros, unos cactus, la luna y el sol, son elementos que se decoran o decoraron su piel.

El tatuador compartió fotos del momento en el que tatuaba a Christian Nodal, en un par de ellas aparece Ángela, quien estuvo en el proceso; recientemente la hija de Pepe Aguilar dio de qué hablar por las fotos que compartió de sí misma usando un entallado vestido rojo, instantáneas que el propio Nodal comentó con halagos.