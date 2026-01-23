Cae tráiler de grúa; no hay lesionados
Este viernes por la tarde un tráiler se soltó de la grúa que lo remolcaba en el puente de las vías a Tampico.
El incidente se suscitó cerca de las 14:00 horas, cuando una grúa circulaba con el tráiler hacia la carretera Zacatecas, pero al descender del puente se le truena un tirante y el tracto que jalaba se le va hacia su derecha chocando con la guarnición y un poste de alumbrado público.
Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del incidente. No se reportan heridos.
Tráiler volcado bloqueó la Carretera 57
El accidente ocurrió cerca de la medianoche, a la altura del entronque a Villela, y dejó tráfico detenido por varias horas
