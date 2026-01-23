logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:57 p.m.
A
Foto: Teodoro Banco/Pulso

Foto: Teodoro Banco/Pulso

Este viernes por la tarde un tráiler se soltó de la grúa que lo remolcaba en el puente de las vías a Tampico.

El incidente se suscitó cerca de las 14:00 horas, cuando una grúa circulaba con el tráiler hacia la carretera Zacatecas, pero al descender del puente se le truena un tirante y el tracto que jalaba se le va hacia su derecha chocando con la guarnición y un poste de alumbrado público. 

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del incidente. No se reportan heridos. 

LEA TAMBIÉN

Tráiler volcado bloqueó la Carretera 57

El accidente ocurrió cerca de la medianoche, a la altura del entronque a Villela, y dejó tráfico detenido por varias horas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae tráiler de grúa; no hay lesionados
Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

SLP

Redacción

Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles
Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares, titular de la FGE, informó que están en proceso de identificación

Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque
Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía informó que fue sujeto a prisión preventiva por homicidio culposo agravado

Hallan a una persona sin vida dentro de camioneta
Hallan a una persona sin vida dentro de camioneta

Hallan a una persona sin vida dentro de camioneta

SLP

Redacción

El hecho ocurrió en avenida Soledad y Carretera 57; autoridades aseguraron la zona tras el reporte matutino