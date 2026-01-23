Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

Este viernes por la tarde un tráiler se soltó de la grúa que lo remolcaba en el puente de las vías a Tampico.

El incidente se suscitó cerca de las 14:00 horas, cuando una grúa circulaba con el tráiler hacia la carretera Zacatecas, pero al descender del puente se le truena un tirante y el tracto que jalaba se le va hacia su derecha chocando con la guarnición y un poste de alumbrado público.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del incidente. No se reportan heridos.

